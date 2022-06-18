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صنعاء - ميسرا اسماعيل - STATINS مهمة للغاية للعديد من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. إذا تم تناولها بشكل صحيح ، فإنها لا تخفض نسبة الكوليسترول فحسب ، بل تقلل في النهاية من خطر حدوث مضاعفات خطيرة مثل أمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية. ومع ذلك ، مثل جميع الأدوية ، هناك آثار جانبية يجب الحذر منها.

سيمفاستاتين هو أحد هذه الأدوية الستاتين . يتم وصفه للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، ولكن أيضًا للأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من أمراض القلب ، أو حالة صحية "طويلة الأجل" مثل التهاب المفاصل الروماتويدي. يمكن للأطباء أيضًا تقديمها للمرضى المصابين بداء السكري من النوع 1 أو النوع 2.

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الستاتين: ظهور هذه الآثار الجانبية الخطيرة تشير إلى أمراض الرئة والتهاب البنكرياس - اتصل بطبيبك

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وفقًا لـ NHS ، من "غير المعتاد" تجربة آثار جانبية من تناول سيمفاستاتين ، لكن حوالي واحد من كل 1000 يعاني.

يحذر من التوقف عن تناول الدواء والاتصال بطبيبك أو 111 إذا لاحظت أيًا من الآثار الخطيرة.

يتضمن ذلك إذا تحول بياض عينيك إلى اللون الأصفر ، أو تحول لون بشرتك إلى اللون الأصفر - أو إذا كان لونك شاحبًا وبولك داكن اللون.

تقول الخدمة: "يمكن أن تكون هذه علامات على مشاكل في الكبد".

وإذا كنت تعاني من السعال وضيق التنفس وفقدت الوزن - فقد يكون هذا "علامة" على مرض الرئة .

كما نصحت بالاتصال بالرقم 111 في حالة حدوث هذه الآثار الجانبية الأخرى:

تعاني من ألم عضلي غير مبرر ، أو رقة ، أو ضعف ، أو تقلصات (هذا يكون على الأرجح إذا كنت تتناول جرعة أعلى من سيمفاستاتين ، ويمكن أن يحدث بعد أسابيع قليلة أو أشهر من بدء تناول هذا الدواء لأول مرة) - يمكن أن تكون هذه علامات على انهيار العضلات وتلف الكلى.

لديك ألم شديد في المعدة - يمكن أن يكون هذا علامة على التهاب البنكرياس الحاد.

تصاب بطفح جلدي مع بقع حمراء وردية ، خاصة على راحتي يديك أو باطن قدميك - قد يكون هذا علامة على رد فعل جلدي ، حمامي متعددة الأشكال.

تضيف NHS: "مثل جميع الأدوية ، يمكن أن يتسبب عقار سيمفاستاتين في حدوث آثار جانبية لدى بعض الأشخاص ، ولكن لا يصاب بها الجميع.

"تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي إذا أصبت بأي آثار جانبية وأزعجتك أو لا تختفي.

"قد يوصون بتجربة جرعة أقل من سيمفاستاتين ، أو ستاتين مختلف."

يُنصح بعض الأشخاص بعدم تناول عقار سيمفاستاتين على الإطلاق.

وهذا يشمل النساء الحوامل والمرضعات.

وتحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية الناس من شرب عصير الجريب فروت أثناء تناوله.

"يمكن أن يزيد من مستوى سيمفاستاتين في دمك ،" كما تقول.

"لأن جسمك يصنع معظم الكوليسترول في الليل ، فمن الأفضل تناول سيمفاستاتين في المساء."

Simvastatin متاح بوصفة طبية على شكل أقراص.

يمكن أيضًا شراؤه كقرص منخفض القوة 10 ملغ من الصيدلية.

وهي متوفرة على شكل أقراص مدمجة مع أدوية أخرى تعمل على خفض نسبة الكوليسترول.