أمراض يمكن اكتشافها من خلال الألم في الذراع #8203;

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صنعاء - ميسرا اسماعيل -

يمكننا التعرّض في كثير من الأحيان إلى ألم في الذراع. أحياناً يشكّل هذا الألم إنذاراً يدلّ على احتمال الإصابة بمرض يدعو إلى القلق. علماً أن الألم يمكن أن يكون في الكتف أو في العضلات أو في الكوع أو المعصم،

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أمراض يمكن اكتشافها من خلال الألم في الذراع​

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يمكن التعرّض إلى ألم في الذراع لأسباب عدّة كالوقوع مثلًا. إنّما يمكننا الشعور بألم من دون سبب واضح. أحياناً لا يكون هذا الألم بسيطاً، ويجب عدم الاستهانة به، وقد يكون من الضروري استشارة طبيب، خصوصاً في حال استمراره. فثمّة أمراض عندها يمكن أن تظهر من خلاله.

كيف يمكن أن يظهر الألم في الذراع؟

يمكن أن يظهر الألم في الذراع من خلال علامات عدّة:

-ألم حاد على أثر إصابة.

-ألم بسيط يمكن أن يظهر أثناء القيام بحركة محدّدة ويزداد حدّة عند استخدام الذراع.

-ألم يتسبّب بتيبّس الذراع أو قسم منه.

-ألم يترافق مع تورّم في الذراع.

-إحساس وكأنّه تنميل أو شعور بالحريق أو صدمات كهربائيّة خفيفة.

-ألم يظهر فجأة في الذراع الأيسر أثناء القيام بجهد ولا يتحسّن عند الراحة. لا بدّ من استشارة الطبيب سريعاً عندها، لأنّ السبب قد يكون إصابة باحتشاء في عضلة #القلب.

تجدر الإشارة إلى أنّ الطبيب يبدأ عادة بالفحص السريريّ، مع طرح أسئلة حول نمط حياة المريض كتاريخ المرض لديه وأنشطته والأعراض المرافقة لهذا الألم. وقد تكون هناك حاجة إلى صورة أشعة أحياناً.

ما الأمراض التي يمكن أن تكون خلف ألم الذارع؟

-السكّري: يمكن أن ينتج الألم في الذراع عن الاعتلال العصبيّ في المحيط الناتج عن السكّري. فتراجع دفق الدم إلى الأعصاب المتضرّرة يسبّب ألماً مزمناً وعائقاً في نمط الحياة. فالألم الناتج عن الأعصاب يمكن أن يجعل تنفيذ أبسط المهام مصدراً للألم.

-الإصابة ب كورونا: يعاني كثيرون من مرضى كورونا أوجاعاً في العضلات والأعصاب خلال أسابيع ما بعد الإصابة بكورونا، وهو أحد أعراض كورونا البعيدة المدى. فبالنسبة إلى بعض الأشخاص تزيد الأعراض سوءاً وتصبح مقلقة وتؤثّر بشكل واضح على الحياة ما يستدعي استشارة الطبيب.

-سرطان الرئة: يمكن أن يشير الألم في الكتف أو في الذراع إلى الإصابة بسرطان الرئة. ويحصل هذا عندما يمتدّ المرض إلى مواضع أخرى كالعضام في الذراع.

-الجلطة الدموية: قد تؤدّي الجلطة الدموية إلى ألم في الذراع أو تورّم فيها أو تحسّسها. فحتى إذا كان معظمها يصيب الساق فمن الممكن أن تتطوّر نحو الذراع، خصوصاً بعد الخضوع إلى جراحة في الذراع والعنق أو الصدر.

-الذبحة القلبية: قد ينتج الألم في مستوى الذراع الأيسر عن الإصابة باحتشاء في عضلة القلب. يمتدّ الألم نحو الفكّ والظهر والعنق والذراعين ما يدل على الإصابة بمرض في القلب، خصوصاً في حال العجز عن كشف السبب. على سبيل المثال، يمكن ألّا يكون الشعور بالألم لسبب مرتبط بالعضلات أو المفاصل.