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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تعد مشاكل الذاكرة مشكلة شائعة لدى كبار السن، ومع ذلك هناك العديد من الطرق التي تساعد على تقوية العقل وأبسطها هو إضافة بعض العناصر الغذائية إلى النظام الغذائي وهذا سيساهم في الحصول على أفضل.

وكشف الدكتور أمير خان، الطبيب بجامعة برادفورد في المملكة المتحدة، عن أفضل 5 أطعمة تساعد على تعزيز الدماغ والذاكرة لدى كبار السن، وفقا لموقع "timesofindia".

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لكبار السن.. أفضل 5 أطعمة تعزز الذاكرة

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اللوز:

اللوز مليء بفيتامين (هـ) المعروف أن يساعد في الحفاظ على الذاكرة لفترة أطول، ويساعد البروتين الموجود في اللوز في إصلاح خلايا المخ، ويحتوي أيضا على أحماض أوميجا 3 الدهنية بالإضافة إلى إنه غني بالمغنيسيوم، وهو مفيد للدماغ لأنه يحسن الصحة العصبية العامة ويحافظ على صحة الجهاز العصبي.

وفيتامين E الموجود به هو أحد مضادات الأكسدة المهمة القادرة على حماية خلاياك من التلف المرتبط بالإجهاد التأكسدي.

الأسماك:

الأسماك الزيتية ليس تساعد فقط على تحسين صحة كبار السن العامة ولكن أيضًا لتحسين ذاكرتهم، لذا يجب تناول الأسماك المليئة بالأوميجا 3 مثل السلمون والماكريل والتونة الطازجة.

وتساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية على تحسين الذاكرة والمزاج مع حماية الدماغ أيضًا من التدهور المعرفي.

الخضروات الورقية ذات اللون الأخضر الداكن:

الخضروات الخضراء هي أحد العناصر الغذائية التي تساعد في تعزيز العقل، وفيتامين K1 وفيتامين E، الموجودين بها أيضًا مفيدان للدماغ، وثبت أن الخضروات الورقية مثل اللفت والجرجير والسبانخ والكرنب الأخضر والبروكلي أنها تساعد في الحفاظ على الدماغ حادًا.

الشوكولاتة الداكنة:

يعتقد أن الكاكاو الموجود في الشوكولاتة الداكنة يساعد في تحسين الوظائف الإدراكية بشكل كبير، لذا من الأفضل تناول قطعة من الشوكولاتة الداكنة كل يوم.