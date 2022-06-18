نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شهد منشي .. أوّل متحدثة بوزارة الشؤون الإسلامية السعودية تكشف السبب الحقيقي لاختيارها للمنصب على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - شرحت أوّل فتاة تتولى منصب رئيسة قسم الإعلام في فرع منطقة مكة المكرمة لوزارة الشؤون الإسلامية السعودية، أسباب اختيارها لتولي المنصب، رغم تخرجها حديثا.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، عبداللطيف آل الشيخ، اختار الفتاة شهد منشي لمنصب رئيسة قسم الإعلام والمتحدثة الرسمية لفرع الوزارة بمكة المكرمة.

وقالت منشي، خلال استضافتها عبر برنامج ”يا هلا“، الذي بثّته قناة ”روتانا خليجية“، مساء الجمعة، إنها تخرجت عام 2020.

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وعلى الرغم من كون الوزير وجه بنقل المدير الزهراني الذي لم يعترض على القرار الشفهي، إلى مكتبه في مدينة جدة، تعويضا له عن خسارة منصبه، إلا أن جدلا واسعا اندلع بين المدونين السعوديين الذين انقسموا بين مؤيد لتصرف الوزير ومعارض له.

وتحت الوسم ”#وزير_الشؤون_الإسلامية“، دون آلاف السعوديين مواقف وآراء متباينة مما جرى، حيث اعتبر البعض منهم قرار الوزير إنصافا للشابة وتخصصها وتشجيعا للمرأة، بينما انتقد آخرون إبعاد المدير عن وظيفته لكون تخصصه لا يناسبها، على الرغم من عدم تقييمه في عمله بتلك الإدارة.

وحصلت النساء السعوديات خلال السنوات القليلة الماضية على دعم حكومي كبير مكنهن من دخول سوق العمل، حيث تقلدن مختلف المناصب القيادية عبر سن العديد من التشريعات التي تسهل تنقلهن وعملهن.