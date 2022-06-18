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صنعاء - ميسرا اسماعيل - توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - لاتزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد الى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من منطقتي الشرقية و الرياض

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف قد يصل الى مترين على الجزء الشمالي ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ومائج على الجزء الشمالي.

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الإرصاد السعودية توضح المناطق التي ستشهد أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

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فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.