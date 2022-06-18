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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كيف تتم مراقبة الواتساب في البداية قبل معرفة من يراقبك على واتساب لا بد أن تعرف الطريقة التي يتم من خلالها ربط حسابك في واتساب على الجوال بجهاز كمبيوتر, حيث يتم ذلك من خلال االدخول على رابط واتساب ويب ومن ثم مسح الرمز المربع بالجوال بعد فتح تطبيق الواتساب ليتم ربط حسابك في الواتساب بجهاز كمبيوتر أو لاب توب؛ مما يجعل كل رسائل ومحادثاتك وصورك تظهر على الكمبيوتر الذي تم ربطه بالجوال عن طريق واتساب ويب الذي اطلقه واتساب تسهيلاً على المستخدمين في استخدام الواتساب على الكمبيوتر مما يجعلهم يستخدمون التطبيق بشكل أسهل.

معرفة من يراقبك على واتساب يمكنك الآن التأكد من ربط تطبيق واتساب الخاص بك على الجوال بجهاز الكمبيوتر من خلال اجراء واتباع الخطوات التالية. فتح تطبيق واتساب على الجوال الخاص بك ثم الدخول على علامة (3 نقاط) بأعلى واجهة التطبيق. ثم الدخول على واتساب ويب من النافذة المنسدلة.

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اذا رأيت هذه العلامة في تطبيق واتساب تعني ان هناك من يتجسس عليك..كيف يتم توقيف هذا !

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وسوف يظهر لك المتصفح الذي يتم الدخول من لحسابك على واتساب والذي تم ربطه بتطبيق واتساب الخاص بك, فإذا كنت انت الذي الذي قمت بربطه على هذا المتصفح فلا تحذفه. وإذا لم تقم بربط حسابك على واتساب ويب فعليك فوراً إزالته. وحينما تقوم بإزالة المتصفح الذي يظهر لك لايمكن لأي شخص الدخول على حسابك مطلقاً وبالتالي تكون قد تخلصت من مراقبتك على الوتساب كما توضح الصور التالية. وبالتالي يمكنك معرفة الشخص الذى يستخدم جوالك وقام بربط الوتساب كما توضح الصور التالية. وبالتالي يمكنك معرفة الشخص الذي يستخدم جوالك وقام بربط حسابك في واتساب على جهاز الكمبيوتر بعد أن تتخلص من هذا الربط والاستمتاع بخصوصية حسابك.