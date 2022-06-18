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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أحدثت تعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي إثارة للجدل، بعدما تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرجل الأعمال الإماراتي سلطان عبداللطيف، وهو يحتضن فتاة ولفت الكثير إلى أن الفتاة التي بجانبه هي نجمة مسلسل "باب الحارة" الممثلة السورية ليليا الأطرش.

وبدأت التعليقات بعد تداول صورة على الـ"سوشيال ميديا" قال فيها عبد اللطيف عن شابة ظهرت فيها معه: "الحب ونور عيوني وصل".

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فضيحة ثقيلة .. نجمة باب الحارة بأحضان طليق الفنانة بلقيس بوضعية حميمية (شاهد)

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ولفتت التعليقات إلى ظهور الأطرش مع عبد اللطيف في أكثر من مناسبة، على غرار سحور في شهر رمضان الفائت.

وتحدثت الفنانة الخليجية أخيراً عن تأثير الطلاق سلباً في نفسيتها، مؤكدةً أنها كانت تحب زوجها السابق كثيراً، ولكن في فترة الانفصال حدث توتر في علاقتهما بسبب الغضب الذي كان ينتابهما حينها، وتراه حالة طبيعية بعد الانفصال، مشددةً على أن علاقتها جيدة بوالد ابنها، وذلك بعد عام من الطلاق.