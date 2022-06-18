نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر المشهورة السعودية رهف القحطاني تعيد أزمة المالديف إلى الواجهة من جديد .. في طريقها إلى السفر رغم الغرامة ومطالبات بحبسها على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - أحدثت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي ​رهف القحطاني​ حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعد مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقنع والدتها بالموافقة على سفرها، لتعيد الحديث عن أزمتها في المالديف للواجهة مرة أخرى.

وظهرت رهف القحطاني في الفيديو وهي توجه رسالة لوالدتها بشكل طريف في محاولة منها لإقناعها بالسفر قائلة: "بنتك بدها تسافر، ابغي أسافر، ماعندي محتوى، لازم أسافر علشان المحتوى، محتواي يماي". ورغم طرافة رسالة رهف القحطاني وأنها تتحدث لوالدتها بشكل ساخر، إلا أنها أعادت الحديث عن رحلتها للمالديف إلى الواجهة مجدداً.

وإعتبر البعض أن رهف تعمدت الحديث عن رحلة المالديف بهدف إثارة الجدل.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

المشهورة السعودية رهف القحطاني تعيد أزمة المالديف إلى الواجهة من جديد .. في طريقها إلى السفر رغم الغرامة ومطالبات بحبسها

مليونير سعودي تزوج امرأة عربية سرًا وإرثها يصل لـ 150 مليون ريال!.. وهذا ما فعله الورثة بعد وفاته بسبب ما ورد في الوصية

طبيبة أمريكية تكشف عن “فيتامين” يحارب الشيخوخة ويعيد لك شبابك حتى بعد سن الـ50

شاب يذهب إلى المستشفى لمعاناته من آلام غريبة في بطنه.. وبعدما أجرت الطبيبة فحص طبي لمعدته كانت المفاجأة!

طبيبة سعودية تفجر مفاجأة جريئة: هذا الفعل في “العلاقة الحميمية” سبب الطلاق ويجب فعل هذا الأمر بالعضو نفسه! (فيديو)