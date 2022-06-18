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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أقامت امرأة عربية وابنها دعوى قضائية ضد ورثة مليونير سعودي؛ حيث أفادت فيها بأنه تزوجته سرًا في دولة عربية وأنجبت له ابنها قبل 23 عامًا.

وبحسب “عكاظ”؛ فإن المرأة عقب وفاة زوجها تواصلت مع أسرته كون الابن يعتبر أخًا غير شقيق لهم، وله حق في الإرث مع والدته، إلا أن الأسرة أنكرت واقعة الزواج.

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مليونير سعودي تزوج امرأة عربية سرًا وإرثها يصل لـ 150 مليون ريال!.. وهذا ما فعله الورثة بعد وفاته بسبب ما ورد في الوصية

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وقالت أسرة المليونير: إن “وصية المرحوم لم تتضمن أي إشارة لزواجه السري”، وفي ضوء ذلك توجهت المرأة مع ابنها إلى المحاكم لإثبات حقهما في الإرث الشرعي المقدر بـ 150 مليون ريال.

كما تطالب الأرملة بإثبات نسب ابنها للمليونير المتوفي، وأكدت في دعواها أن زوجها المتوفي كانت له تجارة كبيرة وله وكالات تجارية شهيرة ويملك عقارات وأرصدة.