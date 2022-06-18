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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت الطبيبة الأمريكية آمي جودسون، الخبيرة المتخصصة في مجال التغذية وعضو مجلس الخبراء الطبي التابع لمجلة “Eat This, Not That” الأمريكية المتخصصة في الصحة والغذاء، عن فوائد مذهلة لفيتامين “سي” بعد سن الخمسين.

وقالت جودسون، إن “فيتامين سي” قد يكون من أهم الفيتامينات بعد سن الخمسين لثلاث أسباب جوهرية، منها:

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طبيبة أمريكية تكشف عن “فيتامين” يحارب الشيخوخة ويعيد لك شبابك حتى بعد سن الـ50

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1-“فيتامين سي” يلعب دورا جوهريا في دعم صحة الإنسان ومناعته عند الشيخوخة، كما أنه مضاد قوي للأكسدة، ويساعد في الحفاظ على قوة جهاز المناعة ويساعد على حماية الخلايا من الجذور الحرة.

2- “فيتامين سي” لوجه جميل وشيخوخة نضرة: يجب تناوله للمساعدة في تحسين تكوين الكولاجين مع تقدم الإنسان في العمر، حيث يعتبر الكولاجين من أهم العناصر المحاربة لشيخوخة الجلد، حيث أن تناول كميات أكبر من فيتامين سي قد يترافق مع احتمالية أقل لظهور التجاعيد وجفاف الجلد ومظهر أفضل وجميل لشيخوخة الجلد، وفق “سبوتنيك”.

3- “فيتامين سي” يحمي الإنسان من “ظلام الشيخوخة”: وجد ارتباط وثيق بين صحة العين و”فيتامين سي”، حيث تتزايد الأبحاث في الوقت الحالي التي تركز على علاقة هذا الفيتامين بأمراض العين مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي.

وأوضحت الدراسات، أن كمية “فيتامين سي” الموصى بها تبلغ حوالي 90 مليجرام للرجال البالغين و75 مليجرام للنساء البالغات.