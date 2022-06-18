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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وثق مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فرحة مواطن بتخرج ابنته وتكريمها من كلية الطب والجراحة بجامعة تبوك وحصولها على المركز الأول على دفعتها مع مرتبة الشرف.

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طالبة سعودية تفاجئ أمير تبوك بطلب أثناء حفل تخرجها.. شاهد كيف كانت ردة فعله أمام الجميع؟

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وأظهر الفيديو المواطن محمد مبارك السبيعي العنزي وهو يصعد لمنصة التكريم مسرعًا، فرحًا بتخرُّج ابنته بطلب منها فخراً به وعرفاناً بجميله.

وتفاعل راعي الحفل أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان مع الأب وعانقه بشدة ليشاركه فرحته، ثم يشير للطالبة بأن تُقبِّل رأس والدها كنوع من العرفان، وتقدير عظيم لفرحة الأب.

والجدير بالذكر أن المواطن "العنزي" كانت أول فرحة له عندما تخرجت ابنته الكبرى قبل نحو ست سنوات من الكلية ذاتها "الطب والجراحة"،ولكن توفيت بعد تخرجها بأسابيع قليلة لإصابتها بمرض مفاجئ.