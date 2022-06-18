ارامكو السعودية تزف بشرى سارة لخريجي وخريجات الثانوية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن فتح باب القبول في برنامج التدرج (APNE) للعام 2022م، لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية، حيث تم تصميم برنامج التدرج المهني لتوفير التدريب لخريجي وخريجات الثانوية السعوديين وإعدادهم للالتحاق بوظائف مختلفة بحسب مستوياتهم الأكاديمية في أرامكو السعودية.

ويوفر البرنامج للمشاركين والمشاركات التدريب على المهارات الأكاديمية والوظيفية اللازمة لضمان نجاحهم في وظائفهم المستقبلية، وإن الفترة الزمنية للبرنامج تختلف حسب المسار الوظيفي، ولكن عادة تستغرق عامين، يشمل التدريب الأكاديمي اللغة الإنجليزية والرياضيات ومهارات الكمبيوتر، والصحة والسلامة، وإن التدريب على المهارات الوظيفية يعتمد على المسار الوظيفي الذي يتبع له المشارك.

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متطلبات البرنامج:

يجب على خريجي وخريجات الثانوية (علوم طبيعية، علوم شرعية، تجارية وصناعية) أن يتوفر لديهم المتطلبات التالية:

أن يكون معدل الثانوية 75 فأعلى.

أن تكون درجة اختبار القدرات 72 فأعلى (يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي).

ألا يزيد عمر المتقدم او المتقدمة عن 24 سنة هجرية.

أن تكون سنة التخرج من الثانوية: ( 1440/1439), ( 1441/1440), (1442/1441) و( 1443/1442).

كيفية التقديم:

سيفتح باب التسجيل يوم الأثنين الساعة الثامنة صباحاً بتاريخ 18 يوليو 2022م ، وسيغلق باب التسجيل يوم الأثنين الساعة الثالثة والنصف مساءً بتاريخ 25 يوليو 2022م.

للدخول إلى صفحة الملف الشخصي بعد التسجيل يرجى (الضغط هنا).

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