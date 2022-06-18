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صنعاء - ميسرا اسماعيل - إذا كنت مصابًا بداء السكري، فلن يتمكن جسمك من تكسير الجلوكوز إلى طاقة، هذا بسبب عدم وجود كمية كافية من الأنسولين لتحريك الجلوكوز، أو أن الأنسولين المنتج لا يعمل بشكل صحيح.

ويعد مرض السكري من النوع 2 من أكثر الأنواع شيوعًا، وهو يكون نتيجة ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل كبير، وغالبا ما يتطور بطريقة خبيثة ولا يظهر إلا عندما تكون مستوياته مرتفعة جدا باستمرار.

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علامات على الفم والجلد تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل خطير ونقص الأنسولين وخمول الجلوكوز.. تعرف عليها فوراَ

ولاحظ موقع "مايو كلينيك"، أن أعراض مرض السكري تختلف اعتمادًا على مقدار ارتفاع السكر في الدم، وفقًا لما نشره موقع express.

وقال: "قد لا يعاني بعض الأشخاص، خاصة المصابين بمقدمات داء السكري أو داء السكري من النوع 2، من أعراض في بعض الأحيان، في مرض السكري من النوع 1 ، تميل الأعراض إلى الظهور بسرعة وتكون أكثر حدة".

وأوضحت هيئة الخدمات الصحية أن العديد من الأشخاص يعانون من مرض السكري من النوع 2 لسنوات "دون أن يدركوا" لأن الأعراض المبكرة تميل إلى أن تكون عامة.

وأضاف مايو كلينيك أن مرض السكري من النوع 1 يمكن أن يتطور في أي عمر على الرغم من ظهوره غالبًا خلال الطفولة أو المراهقة، كما أنه أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا.

ويمكنك المساعدة في إدارة المرض من خلال الأكل الصحي والتمارين الرياضية، بينما لا يمكنك التأثير على النوع الأول بتغييرات نمط الحياة.

وأشارت هيئة الخدمات الصحية الأمريكية، إلى أنه من المهم تشخيص مرض السكري في أقرب وقت ممكن لأنه سيزداد سوءًا إذا ترك دون علاج.

وحدد "مايو كلينيك" المعني بالصحة، عددًا من العلامات التي يمكن أن تحدث لدى مرضى السكري، وبعضها يحيط بمزاجك وبشرتك ولثتك، موضحة أن الالتهابات المتكررة، مثل الالتهابات الجلدية واللثة والالتهابات المهبلية، كلها علامات للمرض، كما أن الشعور بالضيق قد يكون أيضًا أحد الأعراض.

ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية، فإن الأعراض الرئيسية هي الشعور بالعطش الشديد، والتبول بشكل متكرر أكثر من المعتاد، والشعور بالتعب الشديد، وفقدان الوزن وفقدان كتلة العضلات، والتئام الجروح ببطء ، وعدم وضوح الرؤية.

ويجب عليك زيارة طبيبك إذا كانت لديك أعراض، ولكن يُنصح أيضًا بمراجعة طبيبك إذا كانت لديك عوامل خطر للإصابة بمرض السكري وتشعر بالقلق من الإصابة بمرض السكري في المستقبل.

وتقول أيضا هيئة الخدمات الصحية إنك أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 إذا كان عمرك أكثر من 40 عامًا، أو 25 عامًا بالنسبة لشعوب جنوب آسيا، أو لديك قريب مصاب بداء السكري، أو تعاني من زيادة الوزن أو السمنة .

وقد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من مقدمات السكري، هذا يعني أن مستويات السكر في الدم لديك أعلى من المعدل الطبيعي، ولكنها ليست عالية بما يكفي لتشخيص إصابتك بمرض السكري.

ونوهت هيئة الخدمات الصحية إلى أنه إذا تم تشخيصك بمرض السكري من النوع 2 ، فقد تتمكن من التحكم في الأعراض ببساطة عن طريق اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، ومراقبة مستويات الجلوكوز في الدم.