وصفات طبيعية لإزالة رائحة العرق نهائياً .. (طريقة التحضير)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الوصفات الطبيعية التي تساعدنا في التخلص من رائحة العرق نهائيا، هي: زيت جوز الهند

المكونات:

زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة مسحوق حامض الستريك.

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يدلك زيت جوز الهند بمناطق التعرق.

يمزج زيت جوز الهند مع حامض السيتريك والماء.

يغسل به في آخر الحمام كغسول أخير.

يجفف الجسم ويطبق زيت جوز الهند.

يطبق يومياً. زيت شجرة الشاي

المكونات:

ملعقتان صغيرتان زيت شجرة الشاي.

ملعقتان كبيرتان من الماء. طريقة التحضير:

يميع زيت شجرة الشاي في الماء.

يطبق المزيج تحت الإبط والمناطق الأخرى.

يطبق المزيج يومياًً. زيت اللافندر

المكونات:

عشرة قطرات زيت اللافندر.

ثلاث ملاعق صغيرة نشا.

ملعقتان صغيرتان صودا الخبز. طريقة التحضير:

تمزج المكونات معاًً.

يخزن المزيج في مكان مظلم بضعة أيام.

يطبق المزيج يومياًً. زيت النعناع

المكونات:

عشرة قطرات زيت النعناع.

ماء.

أربع ملاعق زيت جوز الهند.

أربع ملاعق نشا.

أربع ملاعق صودا الخبز. طريقة التحضير:

تمزج المكونات معاً.

يبرد المزيج.

يطبق يومياً حسب الحاجة.

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