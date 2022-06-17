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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ممارسة الجنس تساعد على الشعور بالاستمتاع والارتباط بشركائنا، وأيضًا تحسين تقديرنا لذاتنا.

وهناك العديد من الأسباب المؤكدة التي تجعل الجنس مفيدًا لصحتنا ورفاهيتنا بشكل عام، ولكن هل تعلم ما يحدث لجسمك أثناء ممارسة الجنس؟.. هذا ما يوضحه موقع "healthdigest".

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5 أمور مفاجئة تحدث لجسمك أثناء ممارسة العلاقة الحميمية

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1. استطالة المهبل:

وفقًا لدراسة أجريت عام 2005 ونشرتها المجلة الدولية لأمراض النساء والتوليد، تشير إلى أن أثناء ممارسة الجنس وعند حدوث الإثارة يندفع الدم إلى المهبل، ما يؤدي إلى إطالته ورفع عنق الرحم لاستيعاب "القضيب".

2. يتدفق جلدك:

يُشار إليه باسم "تدفق الجنس"، وهذا المظهر المائل إلى الأحمر والوردي الذي تحصل عليه على بشرتك هو جزء من دورة الاستجابة الجنسية، ومن المرجح أن تظهر أولاً على الوجه، وكذلك على الصدر والظهر، وتظهر عادةً على شكل بقع ويبدأ خلال مرحلة الاستثارة من دورة الاستجابة الجنسية عندما يبدأ الدم في الاندفاع إلى مناطق معينة من الجسم ويبلغ تدفق الجنس ذروته في مرحلة النشوة الجنسية من الدورة، حيث يكون ضغط الدم ومعدل ضربات القلب والتنفس في أعلى مستوياته على الإطلاق وفي هذه المرحلة ينتشر التدفق في جميع أنحاء الجسم.

3. تنتفخ أعضائك التناسلية:

يبدأ هذا التأثير الجانبي الخاص للجنس في مرحلة الإثارة، والتي تحدث نتيجة "التحفيز الحسي والعقلي".

وبالنسبة للرجال في هذه المرحلة من عملية الاستثارة، ستحفز الرسائل من الجهاز العصبي المركزي الأعضاء التناسلية ويتسبب الدماغ والأعصاب الموضعية في استرخاء العضلات وهذا يعزز تدفق الدم إلى القضيب لملئه ويسمح له بالانتفاخ أو التمدد، مما يؤدي إلى الانتصاب.

وبالنسبة للنساء يحدث تورم في الأعضاء التناسلية أيضًا أثناء مرحلة الإثارة في دورة الاستجابة الجنسية، والتي تنتج أيضًا عن اندفاع الدم "أسفل". "في الإناث، ويؤدي هذا التدفق الوعائي إلى تضخم الفرج وإفراز السوائل في المهبل.

4. تسارع نبضات قلبك:

ضربات قلبك تزداد ويتم حرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية خلال ممارسة الجنس ويرتفع معدل ضربات القلب أثناء ممارسة الجنس إلى 110-120 نبضة في الدقيقة.

5. تتنفس بشكل أسرع:

مثلما يزداد معدل ضربات القلب وضغط الدم خلال المراحل المختلفة من الجماع، كذلك يزداد تنفسك ويحدث هذا التأثير الجانبي للجنس خلال المراحل الأولى من الإثارة أثناء ممارسة الجنس، وهي استجابة فسيولوجية تحدث بشكل طبيعي، وفيما يتعلق بالتنفس السريع كل هذا يحدث تلقائيًا.