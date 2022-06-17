شاب سعودي عصامي يعمل في مهنة متواضعة ويتعرض للسخرية من المقيمين غير السعوديين في بلاده! (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - بثت قناة الإخبارية تقريرا تلفزيونيا عن قصة شاب سعودي في حائل ، لم يحالفه الحظ للعمل في أحد مجالات القطاع الخاص ، رغم أنه يحمل البكالوريا ، فاتجه للعمل بيده في مجال نظافة المباني ومكافحة الحشرات وكسب رزقه بعرق جبينه في صورة تمثل الشاب السعودي المكافح، بعمل ينافس به الغير سعوديين .

وقال الشاب عبدالرحمن لمراسل الإخبارية خلال التقرير ، أنا أعمل في مجال مكافحة الحشرات ونظافة المباني ، ويعمل بهذا المجال قلة من السعوديين ، وهذا يعني أنه مصدر دخلي الوحيد ، والحمد لله جالس اشتغل وأتمنى التطور في المستقبل .

وتابع ، أواجه العديد من المضايقات من غير السعودي ومحاولات لإخراجي من السوق ، وأنا أعمل نفس العمل وأكثر ، حيث أقدم خدمة أفضل بسعر أقل .

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