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صنعاء - ميسرا اسماعيل - خطفت زوجة سلطان عمان هيثم بن طارق، في آخر ظهور لها الأنظار بأناقتها، والتي ارتدت خلالها ساعة يد من ماركة "شوبارد" تفوق قيمتها الـ500 ألف دولار أمريكي.

وظهرت زوجة السلطان، عهد بنت عبدالله بن حمد البوسعيدية خلال مراسم استقبال رئيسة جمهورية تنزانيا سامية صولوحو، مرتدية عباءة سوداء من قماش الشيفون المطرز بالزخارف الذهبية والخضراء، في حين أسدلت شالا من الشيفون الأسود على رأسها، واعتمدت مكياجا تميز بأحمر الشفاه الأحمر والعيون الدخانية.

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زوجة سلطان عمان تخطف الأنظار بظهور باذخ رفقة السلطان هيثم .. شاهد ساعة اليد التي ترتديها .. مرصعة بالألماس والزمرد والكشف عن قيمتها

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وبحث المتابعون عن الساعة التي ظهرت بها "السيدة الجليلة"، فتبين أنها من إصدارات "شوبارد" لعام 2019، جاءت مرصعة بالكامل بالألماس والزمرد، الذي جاء على شكل نجمة في الوسط، مؤكدين أن سعرها يصل إلى 568 ألف دولار أمريكي.

وجاءت هذه الساعة بنسختين، الأولى مصنوعة من الألماس والزمرد، والنسخة الثانية منها أطلقت عام 2022 جاءت مرصعة بأحجار الألماس الوردي والياقوت الأصفر والبرتقالي.