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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت المواطنة السعوديةنورة الفرج قصة زواجها عن طريق برنامج "توافق" في جمعية حركية لتزويج ذوي الإعاقة.

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امرأة سعودية من ذوي الإعاقة تفاجئ الجميع بطريقة زواجها من شخص سليم وهذا ما حدث بعد 8 شهور.. فيديو

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وقالت في حديثها عبر برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية: "تواصلت معهم عن طريق الموقع الرسمي للجمعية وتواصلت معي المشرفة لأخذ المعلومات الكافية حتى تستطيع أن تجد الشخص المناسب على أساسها لي.

وتابعت:"في المرة الأولى جاء لي شخص غير مناسب وتم الرفض من قبل عائلتي، ثم تزوجت من شخص سليم وصار لي 8 شهور".

واستكملت:" الجمعية ما قصروا وكانوا واضحين، لازم يكون في صراحة وكل شيء يكون واضح والحمد لله كل شيء تم رسمي كأي عائلة".

وأوضحت رقية المغامس المشرفة في برنامج توافق لجمعية حركية، أن تزويج ذوي الإعاقة يكون من خلال رابط إلكتروني، موضحة أن الرابط يتضمن الحالة الاجتماعية والعمر والحالة المادية وغيرها والتقرير الطبي والتعريف الراتب بالنسبة للرجل.

ونوهت أنه بالنسبة لملفات الفتيات التي يطلع عليها الرجل لا تتضمن صور وتكون عبارة عن رقم حالات بها بيانات الطرف الآخر وإذا كانت تناسبه يختار تلك الخانة من أجل التوفيق بينهم.