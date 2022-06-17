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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ظهرت الفنانة صفوة أخيراً بعد غياب تامّ منذ آخر مسلسل شاركت فيه وهو "ممنوع الاقتراب أو التصوير" الذي عرض عام 2018.

وكشفت صفوة عن أنّ الأزمة النفسية التي عانت منها لمدّة خمس سنوات، تسبّب بها مشهد جريء في فيلم "هي فوضى"، الذي عرض في عام 2007.

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”مشهد جريء” يُسبّب أزمة نفسية لفنانة عربية شهيرة لمدة 5 سنوات.. اعتزلت ورفض الرد على أي اتصالات

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وعن المشهد الذي أغضبها كثيراً بالفيلم، أكّدت أنّه كان مع الفنان الراحل خالد صالح بطل العمل، داخل صالون التجميل. وأشارت إلى أنّها لازمت المنزل عقب عرض الفيلم لسنوات، ولم تُجب على أيّ اتصالات بسبب ندمها.

وأوضحت أنّ التعاون مع المخرج الراحل يوسف شاهين كان حلماً، وأنذها لم تتردّد في الموافقة عندما عرض عليها الدور.

واعتزلت صفوة الرقص الشرقيّ من أجل التفرّغ للتمثيل، وشاركت في عدد كبير من المسلسلات أبرزها: "زمن عماد الدين"، "الحساب يجمع"، "السبع وصايا"، "أماكن في القلب". كما قدّمت في السينما: "دم الغزال"، "معالي الوزير"، "حلق حوش" وغيرها.