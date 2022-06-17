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صنعاء - ميسرا اسماعيل - حصل "الدستور" على أقوال سيدة في اتهامها لطليقها الذي يعمل مهندسا بمعاشرتها معاشرة الأزواج خافيا عنها طلاقه لها ومطالبته لها بصور وفيديوهات لها، عارية الجسد في البساتين.

جاء بأقوال "ه.ر" 31 سنة أنها تزوجت من المتهم في عام 2017م وطلقها دون علمها في عام 2018م وأنها علمت بطلاقها في عام 2021م، وفي خلال تلك الفترة الزمنية بين طلاقها وعلمها بالطلاق كان المتهم يعاشرها معاشرة الأزواج وإن كانت ليست معاشرة كاملة في كل معاشرة زوجية بينهما محدثا ما بها من إصابات موصوفة بتقرير الطب الشرعي، وكانت تراسله عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي مرسلة بناء علي طلبه صوراً ومقاطع مرئية وهي عارية الجسد كاشفة مواطن عفتها بها متهمة شخصه بمواقعتها كرها عنها، حيث إنها وقعت خديعة وفريسة لنزوات المتهم المحرمة عليه في تلك الفترة المار بيانها.

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سيدة مصرية تتهم طليقها بمعاشرتها 3 سنوات فى البساتين وهذا ما فعله بها بعدما أرسلت له مقاطع تكشف مواطن عفتها

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كانت قد أحالت النيابة العامة مهندساً للمحاكمة أمام الجنايات عاشر طليقته معاشرة الأزواج خافياً عنها طلاقه لها، ومطالبته لها بصور وفيديوهات لها عارية الجسد في البساتين.

وجاء في نص قرار الإحالة أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "م. س" 40 سنة، مهندس، رئيس قسم بإدارة الهندسة بإحدى الشركات (هارب) لأنه في عام 2018 حتى 2021 بدائرة قسم البساتين محافظة القاهرة واقع المجني عليها "هند. ر" بأن عاشرها معاشرة الأزواج حال كونه طليقها خافياً عنها ذلك محللاً ما هو محرم عليه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة، أنه ارتكب تزويراً في محرر رسمي بالاشتراك مع موظف عام حسن النية وهو المدعو "ممدوح. ع" مأذون ناحية قها التابعة لمحكمة طوخ لشئون الأسرة والولاية على النفس بإدلائه ببيانات على خلاف الحقيقة في قسيمة الطلاق المقيدة بدفتر الأحوال المدنية بأنه طلق المجني عليها سالفة الذكر دون الدخول بها وقبل الخلوة وهو على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أنه اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها "هند ر" بأن تحصل على صور ومقاطع مرئية لها كاشفة بها عوراتها المصونة ومواطن عفتها بغير رضاها عبر هاتفه الجوال على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار قرار الإحالة إلى أنه توصل بغير حق للحصول على وسائط إلكترونية المجني عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أنه تسبب عمداً في إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أساء استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات واعتدى على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع المصري علي النحو المبين بالتحقيقات، وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأنشأ حسابات خاصة به على شبكة معلوماتية "واتساب، فيسبوك" بهدف تسهيل ارتكابه للجرائم محل الاتهامات السابقة.