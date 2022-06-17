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صنعاء - ميسرا اسماعيل - روى الشاب فالح صاحب قناة "قصة مع فالح" على يوتيوب، قصة مثيرة لمديرة مدرسة صدمت المعلمات، بأنها تزوجت من زوج إحداهن مسيارًا، إلا أنها كشفت عن حيلة فاجأتهن.

وعن التفاصيل قال الراوي: مديرة المدرسة تُدعى مريم، غير متزوجة وتجاوز عمرها الـ 45 عامًا، كانت تجمعها علاقة صداقة قوية بالمعلمة حياة، وفي يوم طلبت منها أن تكون نائبة عنها لمدة 3 أيام، في إدارة المدرسة بحكم أنها الأقدم بعدها لأنها قررت ن تأخذ إجازة 3 أيام.

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مديرة مدرسة سعودية تجمع المعلمات وتعترف لهن بزواجها مسيارًا من زوج إحداهن.. وتفاجأهن بطلب غريب .. شاهد كيف كانت النهاية!

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خبر مفرح وآخر حزين

وأضاف: عندما عادت المديرة مريم من إجازتها، فوجئت المعلمات، بتغيير واضح على وجهها، وتزيينه بأدوات الزينة المختلفة وكأنها عروس جديد، وقالت لهن "عندي خبرين خبر مفرح وخبر حزين، الخبر المفرح أني تزوجت ولكن زواج مسيار، أما المحزن فأنا تزوجت زوج واحدة منكن".

وعن رد فعل المعلمات أشار الراوي إلى أن كلامها وقع كالصاعقة على نفوس المعلمات، اللاتي أردن أن يعرفن من هو العريس، فقررت أن تجيبهم بطريقة مبتكرة، فطلبت أن تأتي كل منهن في اليوم التالي بـ 500 ريال، كهدية لعرسها، قائلة: سآخذها جميعًا باستثناء واحدة، وتعرف حينها أن زوجها هو العريس".

تصرفات مريبة

وأضاف: دار الشك في نفس المعلمة حياة، نظرًا لتصرفات زوجها المريبة، بالإضافة إلى أن فترة الـ 3 أيام التي أخذتها مريم إجازة لم يكن بالمنزل، وتحجج بالسفر مع أخيه. لم تذهب حياة في اليوم التالي إلى المدرسة ، واتصلت بها المعلمات يخبرونها بأن المديرة مريم أخذت منهن جميعًا الـ 500 ريال، ولم يبق إلا حياة فقط، فتحول الشك في داخلها إلى اليقين، وفقًا للراوي.

وأكمل: واجهت حياة، زوجها وسألته إذا كان قد تزوج عليها، فارتبك، وأكد لها أن هذا لم يحدث، ولكن الشك لازال يدور داخلها، لذلك قررت في اليوم التالي أن تذهب إلى المدرسة، ودخلت على المديرة وأعطتها الـ 500 ريال،ولكن فوجئت أن المديرة أخذتها، فسألتها حياة: يعني أنتي ما تزوجت زوجي، قالت لها لا ما تزوجت زوجك.

حيلة مبتكرة

وأردف الراوي: دعت المديرة، المعلمات لصالة الاجتماعات، ففاجأتهم وقالت لهن: أنا أصلا ما تزوجت وطلعت إجازة 3 أيام خطة مني وعدت بهذه الحيلة "حتى أطلع منكن الأموال"، لأجمع المبلغ المطلوب لعمل "مصلى" لنا داخل المدرسة. عادت المعلمة حياة بعدها إلى المنزل وأرادت أن تعتذر إلى سوء ظنها في زوجها، فاشترت له هدايا تبلغ قيمتها 30 ألف ريال، وهو أبدى حزنًا على سوء ظنها. واختتم الراوي قصته: رغم أنه بالفعل تزوج مسيارًا وأخذ الهدايا وطلع شهر عسل كامل مع المسيار الأخرى التي أخذها.