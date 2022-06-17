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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يمكن للمتطفلين عبر الإنترنت بسهولة اختراق أي جهاز توجيه للإنترنت «راوتر»، وهؤلاء يشكلون خطرًا أمنيًا كبيرًا، فكل ما يحتاجون إليه للوصول لأي شبكة WiFi هو بيانات اعتماد الشبكة، وتنجح السرقة دون أي أخطاء.

ووفقًا لبحث حديث أجراه مزود النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية «Konnect»، تعرض ملايين الأشخاص حول العالم لاختراق في شبكات الواي فاي الخاصة بهم وتعرضوا لخطر كبير، لأنه إذا كان لدى مجرم خبير في التكنولوجيا إمكانية الوصول إلى جهاز توجيه، يمكن أن يتسبب في كل أنواع المشاكل، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

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كيف تكتشف من يسرق الـ«واي فاي» منك؟.. طريقة سهلة لمنع تكرارها

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ويعيد المخترق توجيه المستخدم إلى موقع ويب يديره، مما يجعله يقوم عن غير قصد بتسليم تفاصيل حسابه المصرفي أو كلمات مرور وسائل التواصل الاجتماعي.

وبناء على كل ما سبق، فإذا كنت تشك في أن شخصًا ما يسرق شبكة WiFi الخاصة بك، فهناك عدة طرق يمكنك من خلالها منعه من ذلك.

علامات تدل على أن شخصًا ما يسرق شبكة WiFi الخاصة بك

في كثير من الأحيان، يمكن أن يتسبب وجود الكثير من الأشخاص على نفس جهاز التوجيه في حدوث مشكلات بالأداء، وهذا يعني أنك ستلاحظ تباطؤ مفاجئ في سرعات الإنترنت لديك، مما يجعل البث أو تنزيل شيء ما يستغرق وقتًا أطول من المعتاد، بالإضافة إلى ذلك، قد تجد أنك تفقد اتصالك باستمرار نتيجة لتوقفك بشكل متكرر.

هذه نتيجة أخرى لوجود الكثير من الأشخاص يستخدمون نفس جهاز التوجيه في وقت واحد، وهي أنه إذا كانت لديك خطة بيانات ذات سقف محدد، فقد تلاحظ أيضًا ظهور رسوم إضافية في فاتورتك الشهرية.

كيفية التحقق من السرقة

لفحص شبكتك بحثًا عن المتطفلين على الإنترنت، من المحتمل أن يكون أفضل رهان هو تطبيق WiFi Detective، وهناك أيضا الكثير من التطبيقات المتاحة لأجهزة iOS وAndroid ومن أفضلها بجانب التطبيق السابق هو تطبيق WiFi Guard.

بمجرد التنزيل، يفحص التطبيق جهاز التوجيه الخاص بك ويعطيك قائمة بجميع الأجهزة المتصلة به، يمكنك تصفح تلك القائمة بحثًا عن الأجهزة التي لا تعرفها، وضع في اعتبارك أنه بينما سيكون للعديد من الأجهزة أسماء يمكن التعرف عليها مثل هاتفك الذكي، يمكن أن تجد أجهزة أخرى تسمي نفسها «جهاز غير معروف».

قد يجعل ذلك من الصعب معرفة ما إذا كان لديك متطفل على شبكتك أم لا، ولكن هناك طريقة أخرى للتحقق ممن موجود على شبكتك، وهي عبر تطبيق جهاز التوجيه الخاص بك أو عن طريق تسجيل الدخول إلى لوحة تحكم المسؤول في متصفح الويب.

تعد هذه أكثر تعقيدًا للاستخدام ولكنها تتيح لك أيضًا فحص جميع الأجهزة المتصلة بجهاز التوجيه الخاص بك، إذ يمكنك العثور على أدلة حول كيفية تسجيل الدخول والتنقل في تلك الموجودة على موقع الويب الخاص بمزود النطاق العريض.

كيفية منع سرقة شبكات WiFi

إذا كنت متأكدًا من قيام شخص ما بسرقة شبكة WiFi الخاصة بك، فهناك طريقة سهلة لإيقافه، كل ما عليك هو تغيير كلمة المرور لجهاز التوجيه الخاص بك، عندها يسجل خروج اللص من شبكتك، يمكنك القيام بذلك من صفحة المسؤول على جهاز التوجيه الخاص بك، ويوصي الخبراء بأن يلتزم مستخدمو النطاق العريض بكلمات مرور قوية يصعب تخمينها لردع المتسللين، ومن الضروري أن تستخدم كلمة مرور لا تستخدمها في أي خدمة أخرى للحفاظ على جهاز التوجيه الخاص بك آمنًا قدر الإمكان.