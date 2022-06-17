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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قد نلاحظ عند جلوسنا مع أحد الأصدقاء سواء في أحد المطاعم أو إحدى الحدائق أو أي مكان في الهواء الطلق، أن الناموس يلدغ أحدهم ويترك الجالس بجانبه، الأمر الذى يثير شعورنا بالتعجب ويجعلنا نتساءل عن السبب، والإجابة على هذا نستعرضها في التقرير، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.

لماذا يلدغ الناموس شخص ويترك آخر؟



أوضح الدكتور روس بيري ، المدير الطبي لعيادات الجلد في Cosmedics ، أن حوالي 20 ٪ من السكان أكثر عرضة للعض من الحشرات، وهذا يعود إلى عدد من العوامل، وهى:

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فصيلة الدم هذه هي الأكثر جذبا للبعوض.. وهي التي يتعرض أصحابها للدغات البعوض والناموس أكثر من غيرهم

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فصيلة الدم



تلعب فصيلة الدم دورًا صغيرًا، في جذب الباعوض، حيث أشار إلى أن فصيلة دم AB أكثر جذباً للبعوض، حيث أكد الخبراء أن حوالي 80٪ من الناس تفرز إشارة تكشف نوع فصيلة دمهم، وهذا يجذب البعوض.

الملابس



أوضح الدكتور روس، أن الحشرات تنجذب أكثر إلى الألوان الداكنة وأحياناً تميل إلى الألوان الفاتحة .

ثاني أكسيد الكربون



ينجذب البعوض إلى ثاني أكسيد الكربون الذى يصدر من الزفير.

العرق والبكتيريا

ينجذب البعوض إلى رائحة البكتيريا والعرق، بسبب المركبات الموجودة في العرق ، بما في ذلك حمض اللاكتيك وبعض الروائح، لذلك عندما يمارس أي شخص الرياضة تتراكم عليه حمض اللاكتيك والرائحة، لذلك يمكن أن يجذب ذلك البعوض.

ارتفاع درجة حرارة الجسم



ينجذب البعوض أكثر إلى الأشخاص الذين لديهم درجة حرارة ورطوبة أعلى في الجسم، لذلك ينجذبون للنساء الحوامل لإرتفاع درجة حرارة أجسامهن.

العطور

وأضاف هوارد كارتر ، خبير الوقاية من اللدغات، أن العطر هو السبب الرئيسي الآخر لإغراء البعوض، وخاصة التي تحتوى على تركيبات اللافندر.

الإجهاد والكورتيزول



قال الدكتور سام واتس ، مؤسس Mind Body Medical ، إن هناك هرمون الكورتيزول والمعروف باسم هرمون الإجهاد، يجذب الباعوض، حيث أوضح أن الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من الكورتيزول ، أكثر عرضة للدغات البعوض .