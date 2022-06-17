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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعمل فيتامين د على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم ويساهم فى تقوية المناعة والوقاية من الأمراض.

ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى عدد من المشاكل، حيث ينتج الجسم فيتامين د من أشعة الشمس المباشرة على الجلد عندما يكون في الهواء الطلق وبالتالي قد يكون الشتاء هو الوقت الذي يتزايد فيه نقص فيتامين د .

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نقص فيتامين ( د ) يمكن أن يؤدي إلى تشوهات العظام لدى الأطفال والبالغين.. 3 علامات على بشرتك تدل على نقص هذا الفيتامين الهام

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ووفقا لما ذكر موقع " اكسبريس"، من أسباب نقص فيتامين د عدم الحصول على ما يكفي من أشعة الشمس، حيث يعد فيتامين د ضروري للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات.

وأوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن نقص نسبة فيتامين د يمكن أن يؤدي إلى تشوهات العظام مثل الكساح عند الأطفال ولين العظام عند البالغين، ومع ذلك فإن الإكثار من مكملات فيتامين د على مدى فترة طويلة من الزمن يمكن أن يسبب تراكم الكثير من الكالسيوم في الجسم، وهناك عدة علامات على جلدك قد تتمكن من اكتشافها.



يلعب فيتامين د دورًا مهمًا في صحة بشرتنا والتئام الجروح، وبالتالي فإن نقصه قد يبطئ التئام الجروح وكذلك تطور الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية، ويمكن أن تشمل الأعراض أيضًا آلامًا في العضلات وضعفًا، وتملل الساق، وألمًا مزمنًا منتشرًا أو ألمًا في العظام في أسفل الظهر والحوض والقدم.

وذكر موقع “ NHS ” أن عوامل الخطر التى تزيد احتمالات نقص فيتامين د تشمل نقص التعرض لأشعة الشمس، والبشرة الداكنة، والعيش في المنزل، وسوء الامتصاص، والحمل أو الرضاعة الطبيعية، لا يمكنك أخذ جرعة زائدة من فيتامين د من خلال التعرض لأشعة الشمس، ويمكنك تناول مكملات فيتامين د على شكل أقراص أو حقن، ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول مكملات فيتامين د يعرض الانسان لمخاطر عديدة .

وأوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية، أن تناول الكثير من مكملات فيتامين د على مدى فترة طويلة من الزمن يمكن أن يسبب تراكم الكثير من الكالسيوم في الجسم مما قد يضعف العظام وتلف الكلى والقلب.