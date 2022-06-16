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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أكدت الدورة الثامنة لمهرجان أفلام السعودية، الذي تنظمه جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، الإبداع السينمائي المغلف بالتميز في مشاركة السعوديات بالمهرجان، وقوة بصماتهن الناعمة في اقتناص العديد من جوائز المهرجان، ما يُبشر بمستقبل أكثر تألقا وتفاؤلا فيما يخص قطاع السينما السعودية عموما والمواهب النسائية خصوصا.

تعرفوا على السعوديات الفائزات في "مهرجان أفلام السعودية"

فيلم "قوارير" يحصد 4 جوائز في المهرجان

اكتسح فيلم "قوارير "مسابقة الدورة الثامنة من مهرجان أفلام السعودية بحصاده أربع جوائز عن أربع فئات مختلفة قيمتها الإجمالية 170 ألف ريال سعودي، من بينها اقتناص الجائزة الكبرى، التي تبلغ قيمتها 80 ألف ريال لأفضل فيلم طويل، وكذلك فاز الفيلم بجائزة أفضل صورة سينمائية وقيمتها 30 ألف ريال، وفاز بجائزة لجنة التحكيم في التمثيل وقيمتها 30 ألف ريال، كما فاز كأفضل سيناريو منفذ وقيمة الجائزة 30 ألف ريال.

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نواعم السعودية يحققن قفزة عالمية .. شاهد كيف حققت بنات سعوديات جوائز لأول مرة في تاريخ المملكة

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ويعد فيلم "قوارير" هو مشروع سينمائي يجمع خمس قصص لخمس مخرجات سعوديات هنَّ (رغيد النهدي، نوره المولد، رُبى خفاجي، فاطمة الحازمي ونور الأمير)، وتتنوع المواضيع بين الهجر والإهمال والتحكم والإساءة والعار في مجتمع محافظ، وتقدّم كل مخرجة صورة لواقعٍ قاسٍ، تخاطر فيه المرأة بكل ما لديها لإثبات مكانتها.

السعوديات وجوائز "مهرجان أفلام السعودية"

- حصد جائزة عبدالله المحيسن للفيلم الأول، فيلم "حوض الأحلام" للمخرجة مجدولين خالد الحربي، وبلغت قيمة الجائزة: نحو 30 ألف ريال، وذلك ضمن جوائز مسابقة الأفلام القصيرة.

- فازت الممثلة وصانعة الأفلام السعودية "سمر ششه" بجائزة النخلة الذهبية كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "كيان"، وتبلغ قيمة الجائزة 30 ألف ريال، وذلك ضمن مسابقة الأفلام الطويلة بالدورة الثامنة للمهرجان، هذا بالإضافة إلى حصول الفيلم على جائزة النخلة الذهبية كأفضل تصميم صوت بالمهرجان.

- فاز بجائزة جبل طويق لأفضل فيلم قصير عن مدينة سعودية، فيلم (جوي) للمخرجة فايزة أمبا، وتبلغ قيمة الجائزة 30 ألف ريال، وذلك ضمن جوائز مسابقة الأفلام القصيرة.

الصور من حسابات "مهرجان أفلام السعودية" و"سوليوود".