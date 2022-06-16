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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجميع على دراية بقاعدة الخمسة في اليوم عندما يتعلق الأمر بتناول الفاكهة والخضروات. ومع ذلك ، يعتقد الخبراء أن مضاعفة هذا الجزء يمكن أن يكون مفتاحًا للحفاظ على انخفاض مستويات الكوليسترول لدينا - مما يقلل من مخاطر الإصابة بحالات مرضية قد تكون قاتلة.



الكوليسترول مادة دهنية توجد في الأوعية الدموية. يمكن أن يؤدي الإفراط في تناوله إلى انسداد الأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى مشاكل في القلب وسكتات دماغية . أوضحت الدكتورة ديبورا لي ، من صيدلية دكتور فوكس على الإنترنت : "تحتوي الفاكهة والخضروات على كميات كبيرة من مادة البوليفينول ، والمواد النباتية المعروفة بفوائدها العلاجية على صحة الإنسان."

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فواكه وخضروات تمنع انسداد الأوعية الدموية وتحمي من مشاكل القلب والسكتات الدماغية (لا تفوتك)

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وبشكل أكثر تحديدًا ، فإن البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) ، أو الكوليسترول "الجيد" ، يمتص الكوليسترول ويعيده إلى الكبد - مما يقلل من مخاطر تعرضك لمشاكل صحية.

في حين أن البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) الأكثر شيوعًا ، والذي يُطلق عليه أحيانًا الكوليسترول "الضار" - يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية

وتابع الدكتور لي: "أظهرت الدراسات أن البوليفينول يخفض الكوليسترول الكلي ويرفع HDL ويخفض LDL.

"لديهم أيضًا خصائص أخرى مفيدة من حيث تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب - مثل تحسين إنتاج أكسيد النيتريك في البطانة (الخلايا التي تبطن جدران الأوعية الدموية الصغيرة) ، ومنع تراكم الصفائح الدموية ، وتقليل الالتهابات الموضعية.

لبعض الوقت ، نصحنا جميعًا بتناول خمس حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا ، لكن الخبراء زادوا هذه الحصص مؤخرًا إلى 10 حصص في اليوم.

"من المتوقع أن يؤدي تناول 10 وجبات في اليوم إلى توفير 7.8 مليون حالة وفاة مبكرة كل عام."

تعمل الفاكهة والخضروات على خفض نسبة الكوليسترول بسبب محتواها العالي من مضادات الأكسدة والبوليفينول والبكتين والألياف.

وأضاف الدكتور لي: "الفواكه والخضروات مليئة أيضًا بمضادات الأكسدة المفيدة للصحة".

"هذه ضرورية لصحة الإنسان. تحدث عملية الأكسدة بشكل مستمر في جميع خلايا الجسم لتزويد الخلية بالطاقة.

"تسمى المنتجات الثانوية للأكسدة بأنواع الأكسجين التفاعلية (ROS) وهي جزيئات مشحونة كهربائيًا لها القدرة على إتلاف الحمض النووي وتحفيز العديد من العمليات المرضية - بما في ذلك أمراض القلب وتصلب الشرايين والسرطان والسكري والخرف.

"مضادات الأكسدة التي يتم الحصول عليها من الطعام تعمل على مقاومة تأثيرات أنواع الأكسجين التفاعلية وتساعد في منع هذه الأمراض.

"يُعتقد أن مضادات الأكسدة الموجودة في الفاكهة والخضار تمنع تكسير الكوليسترول الضار ، وبالتالي تبطئ عملية تصلب الشرايين - انسداد الشرايين.".

وفقا لهيئة الصحة الوطنية ، فإن ارتفاع الكوليسترول في الدم لا يسبب عادة أعراضًا.

"يمكنك معرفة ما إذا كان لديك فقط من خلال فحص الدم ،" تقول الخدمة.

تجعلك بعض خيارات نمط الحياة أكثر عرضة لخطر ارتفاع الكوليسترول ، بما في ذلك تناول الأطعمة الدهنية ، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ ، وزيادة الوزن ، والتدخين ، وشرب الكحول.

يمكن أن يسري أيضًا في العائلات.

تضيف NHS: "لتقليل نسبة الكوليسترول في الدم ، حاول تقليل الأطعمة الدهنية ، وخاصة الأطعمة التي تحتوي على نوع من الدهون يسمى الدهون المشبعة.

"لا يزال بإمكانك تناول الأطعمة التي تحتوي على نوع صحي من الدهون يسمى الدهون غير المشبعة."

نصحت بتناول المزيد:

الأسماك الزيتية ، مثل الماكريل والسلمون

الأرز البني والخبز والمعكرونة

المكسرات والبذور

فواكه وخضراوات.