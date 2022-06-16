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صنعاء - ميسرا اسماعيل - صدمت الفنانة البحرينية أميرة محمد متابعيها عبر فيديو على تطبيق سناب شات، بعد إجراء عملية جراحية قصت فيها جفونها.

حيث ظهرت الفنانة أميرة وهي تستعرض وجهها وعينيها بعد أسبوع من إجراء عمليتها الجراحية، وأرادت أميرة تصوير نتيجة العملية بدون فلتر، كما طلب منها المتابعين.

وأشارت الفنانة البحرينية أن العديد من الفتيات تواصلوا معها لمعرفة النتيجة، وتابعت أن هناك فتيات يعانون من نفس المشكلة التي واجهتها، وقالت” وايد بنات عندهم تبطينة عيونهم نفس مشكلة العين عندي”.

وتابعت أميرة أن الفتيات يرغبن بإجراء نفس العملية، ورغبن بمعرفة النتيجة، وأضافت أن الدكتور الذي أجرى العملية هو الدكتور البروفيسور ولم تذكر اسمه.

حيث ظهرت أميرة بعد إجراء العملية الجراحية، بمقطع فيديو عبر تطبيق السناب شات وهي تتحدث تحت تأثير البنج، وتكشف تفاصيل حالتها الصحية.

وفي حديثها لم تكشف للجمهور نوع العملية التي تجريها، لكنها صرحت في وقت سابق رغبتها بإجراء عملية لجفونها المبطنة، وتركت المتابعين يسائلون قبل أن تصرح لهم.

تساءل الجمهور عن تغير شكل أميرة بعد ظهورها في مقطع فيديو لتصرح قارلة أنها لم تقم بأي عمليات تجميلية كبيرة تؤدي إلى تغير ملامح وجهها، ولكنها تحاول المحافظة على شبابها ولتبدوا أصغر سناً من خلال بعض الإجراءات، مثل الفيلر والبوتكس، وخضعت لتقنية حقن V-Line لشد الرقبة، كما حصلت على جلسات الفلاش من أجل نضارة البشرة وشدها، وعلقت: “أول شيء طبيعي لما الجمهور يكون يعرفني من وأنا عمري 14 سنة،طفلة ثم فتاة في العشرينات ثم الآن على مشارف الأربعينات، طبيعي شكلي يتغير بالموضة والاستايل”.

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ظهور صادم للفنانة أميرة محمد .. لن تصدق كيف أصبح شكلها بعد عملية قص في وجهها (فيديو)

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