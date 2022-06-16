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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أثارت شمس الكويتية الجدل بردها على متابعة اشتكت من إهمال زوجها لها، لترد الفنانة الشهيرة في مقطع فيديو ساخرة، وهو ما تسبب في توجيه الكثير من كلمات النقد لها.

وكتبت المتابعة في رسالتها: “شو الحل مع راجل هاملني وما يراضيني في حين أني أنا ما مقصرة معاه، حلوة وأهتم بنفسي لكن زعلى دايما يهون عليه، صار لي أسبوعين زعلانة وما يراضيني، وبرضه يتعامل وياي كأنه بدون سبب زعلانة، أريده يحس ويهتم ويدللني، أحس نفسي متزوجة بجد مو بس بالاسم، شنو الحل تعبت منه عن جد”.

وتساءلت المتابعة عن الحل في رسالتها لشمس الكويتية قائلة: “أريد طريقة للتعامل مع مثل هؤلاء الرجال، مغرور ودايما شايف نفسه صح، أحسه أوقات ما يحبني”.

أعادت شمس الكويتية قراءة رسالة المتابعة ساخرة، وعلقت بعدها النجمة الشهيرة قائلة: “قلبي أختي، أشربي قرفة وحليب قبل ما تنامي، حاسة إنه ما يحبك، لا هو يحبني أنا ما يحبك أنت”.

تعليق شمس الكويتية أثار الجدل، فبينما اعتبر متابعون أنها تسخر من متابعيها وتستغل مشاكلهم لعمل فيديوهات لزيادة أعداد المشاهدات رأى آخرون أن ردها منطقي على المتابعة، فيما اعتقد آخرون أن هذه الرسالة ليست حقيقية وأن شمس الكويتية تقوم بإرسال الرسائل لنفسها من أجل الفيديوهات لإثارة الجدل.

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شمس الكويتية تصدم متابعة طلبت نصيحتها بشأن زوجها الذي تشعر إنه ما يحبها: إفعلي معه هذا الأمر قبل النوم! (فيديو)

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