ارتفاع نسبة الكوليسترول: التقلصات في هذه المناطق الخمس من الجسم تشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ترتفع مستويات الكوليسترول في الدم عندما يكون لديك الكثير من مادة دهنية تسمى الكوليسترول في الدم. يحتاج جسمك إلى الكوليسترول لبناء الخلايا السليمة ، لكن ارتفاع الكوليسترول في الدم يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب. ينتج ارتفاع نسبة الكوليسترول بشكل رئيسي عن تناول الأطعمة الدهنية ، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ ، وزيادة الوزن ، والتدخين ، وشرب الكحول. يمكن أن يكون أيضًا وراثيًا. لا يميل ارتفاع الكوليسترول في الدم إلى ظهور أعراض في حد ذاته ، وبالتالي ، غالبًا ما يوصف بأنه قاتل غير مرئي لأنه يمهد الطريق لمشاكل صحية خطيرة دون العديد من العلامات الواضحة.

ومع ذلك ، فإن تراكم الكوليسترول في الشرايين يمكن أن يؤدي إلى تقلصات في خمس مناطق من الجسم. يمكن أن يكون هذا من أعراض مرض الشريان المحيطي (PAD) ، وهو أحد المضاعفات الصحية المرتبطة بالكوليسترول.

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مرض الشريان المحيطي هو مرض تتراكم فيه اللويحات مثل الكوليسترول في الشرايين التي تحمل الدم إلى الرأس والأعضاء والأطراف. هذه مشكلة شائعة في الدورة الدموية حيث تؤدي الشرايين الضيقة إلى تقليل تدفق الدم إلى ساقيك أو ذراعيك ، وعادةً الساقين ، والتي لا تتلقى ما يكفي من تدفق الدم لمواكبة الطلب. تشمل عوامل الخطر الشائعة لاعتلال الشرايين المحيطية الشيخوخة والسكري والتدخين.

وأثناء الركض ، تظهر الركبتين في الساقين والأرداف. قد تخف هذه التشنجات بعد الراحة. مشاهدة الأعراض والأعراض الأخرى التي يمكن أن تتأرجح في الساقين أو الساقين أو الساقين ، أو الساقين ، أو الساقين ، أو الساقين ، أو الساقين ، أو الساقين ، أو الساقين ، أو الساقين ، أو كرة القدم ، أو الساقين ، أو كرة القدم ، أو نصفها ، أو نصفها ، أو نصفها ، أو حتى نهايتها. قد يتحول لون بشرتك إلى شاحب أو مزرق. درجات الحرارة الأخرى. قد تعاني من ضعف نمو الأظافر في القدمين ، نمو الشعر على الساقين. يمكن أن يعاني الأشخاص المصابون بداء السكري أيضًا من ضعف الانتصاب.

يبدو أن هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من أعراض الإصابة بهذا المرض. تعاني من هذه الأعراض ، وخاصةً التي تعاني من ظهور تعاني منها.

بسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، تحدث الترسبات الدهنية في الأوعية الدموية. بمرور الوقت تنمو هذه الرواسب وتحد من تدفق الدم.

في بعض الحالات ، تتحلل هذه الترسبات إلى جلطات صغيرة وتحد من تدفق الدم تمامًا لبعض الوقت مما يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وبالتالي فإن ارتفاع الكوليسترول يؤثر بشكل أكبر على الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية ، على الرغم من تأثيره الواضح على أجزاء أخرى من الجسم أيضًا.

في حين أن كمية معينة من الكوليسترول ضرورية للجسم لأداء العديد من الوظائف الجسدية ، يجب دائمًا التحقق من عدم السماح له بعبور مستوى العتبة.

كيفية تقليل مخاطر الإصابة بمضاعفات الكوليسترول

لتقليل خطر الإصابة باعتلال الشرايين المحيطية والمشاكل الأخرى المتعلقة بالكوليسترول ، يجب عليك مراقبة مستويات الكوليسترول المرتفعة. من المهم جدًا اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام. هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد بنشاط في خفض نسبة الكوليسترول في الدم. المفتاح هو تقليل الدهون المشبعة واستهلاك الدهون غير المشبعة بدلاً من ذلك. يمكن العثور على هذه الدهون الصحية في الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون وعباد الشمس والجوز وزيوت البذور. تعتبر زيوت السمك مصدرًا جيدًا للدهون الصحية غير المشبعة ، وخاصةً دهون أوميغا 3.

يمكن أن تؤدي ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أيضًا إلى خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة. وفقًا للخبراء ، يجب أن تمارس التمارين الرياضية لمدة 150 دقيقة (2.5 ساعة) على الأقل أسبوعيًا. إذا كنت مبتدئًا ، يمكنك البدء بتجربة المشي السريع والسباحة وركوب الدراجات. يمكنك دائمًا تجربة أنواع مختلفة من التمارين والعثور على شيء يمكنك الاستمتاع به بشكل منتظم.

هناك عوامل معرضة لاهتمام بعض النباتات التي تعزز بعض المحفزات في بعض الطرق ، و محاولة الوصول إليها في محاولة مفتوحة.

المنتجات القائمة على النظام الغذائي وممارسة الرياضة.

يجب أن يكون الدواء على أجود أنواع الطعام في الجسم.

نشاط النشاط البدني