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صنعاء - ميسرا اسماعيل - إن الاقامة تعد من الامور الهامة التي تشغل بال المقيمين خصوصا سعر رسوم تجديد الإقامة، فهي تعتبر مهمة بشكل كبير للوافدين المقيمين السعودية. وقد وصل عدد الوافدين إلى المملكة خوللي 12 مليون وافد، وتم البدء بتطبيق هذه الرسوم للعمالة الوافدة وكشف عنها سابقاً، ومن خلال موضوعنا هذا سوف نقدم لكم رسوم تجديد الإقامة في السعودية 2022 لجميع المهن.

رسوم تجديد الإقامة في السعودية 2022 إن تجديد الإقامة التي انتهت للعامل الوافد تكون كالآتي: ● تسديد مبلغ 650 ريالاً سعودياً إن كان الشخص المقيم عامل.

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تعرف على رسوم تجديد الإقامة المنتهية للوافدين في السعودية .. هل انخفضت أم ارتفعت؟ (قائمة برسوم المهن)

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● في حال كان الفرد المقيم مرافق للعامل فإن المبلغ يكون 2000 ريال سعودي. ● العامل المنزلي رسوم التجديد له 600 ريال.

● أما إن كان العامل يعمل داخل شركة أو أي مؤسسة تابعة للمملكة السعودية أو يعمل بمجال الرعي أو الزراعة، فإن المبلغ يصبح في هذه الحالة 650 ريال سعودي. ● بعض المهام يكون التجديد يصل حتى 10000 ريال أو 14000 ريال.

تكلفة تجديد الإقامة 2022 إن وزارة العمل التابعة للمملكة السعودية قد أجرت بعض التعديلات بالقانون الذي يخص تجديد الإقامة بالسعودية 1443، وكانت من أهم التعديلات وأولها هو القيام بتقليص المدة الخاصة بالتأشيرة التي يتم إعطائها من إدارة الجوازات، حيث قلت المدة من ست سنوات وصولاً لأربع سنوات.

إن لم يتم تجديد الإقامة يتعرض الوافد لعقوبة وقد تصل إلى الترحيل بشكل نهائي، كما أن وزارة الداخلية التابعة للمملكة مقدمة هذه الخدمة بشكل إلكتروني تسهيلاً عليهم دون التعرض لأي مشكلة كانت تواجهكم عند القيام بالتجديد.

وأصدرت السلطات بالمملكة قرارات متعددة والتي قد طبقت منذ بداية 2021، وكان من أهم الشروط أن تكون الحالة الصحية جيدة للشخص الوافد. وحكومة المملكة طرحت تأشيرة للسياحة وهذه من التأشيرات الحديثة فهي تفتح مصادر للدخل. وبالنسبة لـ التي تخص التجديد للعاملين داخل بعض المهام قد تصل إلى 10،000 ريال، وهناك بعض المهن الأخرى تزداد فيها الرسوم لتصل حتى 14,000 حسب مهنة الشخص الوافد.

الفئات المعفاة من دفع رسوم التجديد وضعت المملكة شروط للتجديد، وكان أهمها توفير الأوراق الخاصة بالتأمين الصحى حتى يتمكن الشخص من تجديد الإقامة ودفع الرسوم، ولابد أيضاً من تسديد جميع المخالفات المرورية، وعلينا أن ننوه بأنه قد تم إعفاء بعض الفئات من القيام بدفع الرسوم الخاصة بالتجديد وهي كالآتي:

أولاً المواليد إن رزق الشخص بمولود داخل المملكة فهو بهذا يكون حاصل على الجنسية السعودية. الطلاب الذين لديهم تأشيرة دراسة. يتم إعفاء أيضاً الشخص الذي يريد أن يحصل على تأشيرة للخروج بالشكل النهائي من المملكة.