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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ممارسة الجنس بين الأزواج جزءًا من الحياة العادية، ولكن ماذا إذا حدث فتورا بعض البعض وأصبحت أمرا من النادر ممارسته؟

إذا توقفت عن ممارسة الجنس، يجب أن تعرف هذه الأشياء الستة التي تحدث للجسم، وذلك وفقا لموقع "timesofindia".

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6 أشياء تحدث للجسم إذا توقف الزوجان عن ممارسة العلاقة الحميمة

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1. القلق:

إذا توقفت فجأة عن ممارسة الجنس، فقد يزداد قلقك لأن الجنس يساعد في تقليل الهرمونات التي تطلق التوتر، وغالبًا ما تجعل الحياة الجنسية النشطة الأشخاص يشعرون بسعادة أكبر وصحة أفضل.

2. حرق سعرات حرارية أقل:

يفقد كثير من الاشخاص 5 سعرات حرارية في الدقيقة أثناء ممارسة الجنس، لذا فهو يعادل المشي السريع وبمجرد أن تتوقف عن ممارسة الجنس، يبطئ جسمك، لذلك من الأفضل إيجاد طريقة أخرى للتمرين.

3. تصبح أكثر نسياناً:

وفقًا لبعض الدراسات والنظريات، يساعد الجنس المنتظم في تحسين ذاكرتك لذلك من الممكن أن تنسى أكثر بمجرد التوقف عن ممارسة الجنس.

4. التغيرات في العلاقة:

عندما تمارس الجنس مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، فأنتما كزوجين تكونان أسعد حالًا وهذا يساعدك على الترابط وبناء الثقة ويجعلكما أكثر تفهمًا، وبدون ممارسة الجنس، غالبًا ما تنهار العلاقات ويزداد مستوى الإحباط وتشعر بالغضب.

5. الحرمان من النوم:

إذا توقفت عن ممارسة الجنس، فإنك تميل إلى فقدان هرمونات مثل الأوكسيتوسين والبرولاكتين التي تساعدك في النوم المريح.

6. الأوجاع والآلام:

تساعد هزات الجماع على إطلاق الإندورفين وتساعد على تخفيف آلام الساق والرأس والظهر، ولا يمكن أن يؤدي ممارسة الجنس أيضًا إلى زيادة تقلصات الدورة الشهرية وآلام التهاب المفاصل.