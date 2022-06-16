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صنعاء - ميسرا اسماعيل - اعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن حقيقة وجود غرامات مالية تتطلب منك عند انتهاء سريان مفعول جواز السفر، وذلك في جواب لسؤال من ضمن أسئلة المواطنين يريد الاستفسار عن الغرامات المالية التي تطلب عند إصدار جواز السفر المنتهي.

ومن خلال السطور التالية سوف نكشف لك رد المديرية العامة للجوازات على المواطن وأهم التوضيحات التي وضحتها بشأن هذا الموضوع.

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الجوازات السعودية تصدر توضيح هام ومفاجئ يتعلق بالغرامة المالية على انتهاء سريان جواز السفر .. وتكشف عن خطوات جديدة لإصداره وتجديده!

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وضحت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، عن عدم وجود أي غرامة مالية تطلب من المواطنين الذي قد انتهي سريان مفعول جواز السفر الخاص بهم، كما أيضا وضحت المديرية أن يحق لكافة المواطنين على أراضي المملكة، أن يقوموا بالحصول على جواز سفر في أي وقت ممكن ولا يوجد أي رسوم مالية قد تطلب عند التجديد، وذلك كان بناءً على سؤال أحد المواطنين والذي كان سؤالهم يتمثل في (ما هي تكلفة رسوم التجديد والإصدار لجواز السفر المنتهي قبل عدة سنوات).

فقامت المديرية بالرد عليه بشكل مباشر وواضح، أن لا يوجد أي رسوم مالية إطلاقًا غرامة لانتهاء جواز السفر، ولكن قد يتطلب من المواطن أن يقوم بإصدار جواز سفر من جديد وسوف يقوم بدفع فقد تكاليف الجواز الجديد فقط، ولن يتطلب منه أي أموال خاصة بغرامات أو ما شابهه.

خطوات الحصول على جواز سفر بالسعودية

لكي تقوم بإصدار جواز سفر جديد فأن الأمر يتطلب منك أن تقوم بمعرفة بعض الخطوات الهامة، وقد تتمثل هذه الخطوات الأساسية في النقاط التالية:

عليك أن تقوم بالدخول على منصة ابشر الإلكترونية.

اختر (المواطنين) من القائمة الرئيسية.

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