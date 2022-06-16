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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أكدت مصادر سعودية موثوقة ان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز سيبدأ الأسبوع المقبل جولة تشمل ثلاث دول .

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لوكالة " الاسوشيتد برس" اليوم الخميس ان الأمير محمد سوف يستهل جولته التي تدوم ثلاثة أيام بزيارة كل من الأردن ومصر وتركيا .

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ولي العهد السعودي يزور ثلاث دول بينها تركيا .. والكشف عن أبرز القضايا التي سيناقشها ومنها إنهاء الحرب في اليمن

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وأوضحت المصادر أن ولي العهد سيبحث خلال جولته مع قادة الدول الثلاث عددا من القضايا الإقليمية والدولية

وفي مقدمها الملف النووي الإيراني والجهود المبذولة على صعيد إنهاء الحرب في اليمن وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة وتعزيز العلاقات في شتى المجالات بين هذه الدول والرياض إلى جانب توقيع اتفاقيات متعلقة بالطاقة والتجارة.

وأضافت ان الأمير محمد سيناقش أيضا خلال زيارته للقاهرة وعمان تنسيق مواقف الدول الثلاث خلال قمة جدة الشهر المقبل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن التي دعا إليها الملك سلمان وتضم قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.