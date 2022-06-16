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صنعاء - ميسرا اسماعيل - بعد انتشار تسجيل صوتي للفنانة المصرية نجلاء فتحي تهاجم فيه عادل إمام ما أحدث حالة واسعة من الجدل، حيث وصفت أفلامه بـ “الفاسدة”.

واتضح أن التسجيل المنسوب لنجلاء فتحي قديمًا وليس حديثًا حيث كان خاصًا بحوار صحافي لمجلة الكواكب المصرية، وهو الحوار الذي تم قبل سنوات عدة في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، وكانت نجلاء فتحي تتحدث عن رأيها في عدد من الفنانين وموقفهم من الثورة في ذلك التوقيت.

كما أن الحوار نشر وقتها في الجريدة الفنية وتداولته بعض المواقع مع ردة الفعل نفسها، بحسب العربية، ومنذ سنوات طويلة تلتزم نجلاء فتحي الصمت وتبتعد عن الأضواء خاصة بعد اعتزالها.

وقالت فتحي، في الفيديو: ” عادل إمام اللي عمله الشعب.. اللي عمله الجمهور .. اللي عملك الشعب اللي دفع فيك تذكرة ووصل أجرك لملايين”، مضيفة: “أعماله كلها فساد لمحبة الفساد.. يعني في الآخر يطلع الفاسد هو الرابح .. 40 سنة وأنت بتشرب الناس اللي أنت عاوزة .. اللي الدولة عوزاه”.

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تفاصيل جديدة بشأن التسجيل المسرب للفنانة نجلاء فتحي وهي تهاجم عادل إمام وتصف أفلامه بالفاسدة (فيديو)

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