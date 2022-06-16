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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أمرت المحكمة العمالية بالرياض بإصدار أمر قضائي على صاحبة منشأة بإجراء الحجز والتنفيذ الجبري على مبلغ 4 ملايين ريال، مقابل الاشتراكات المستحقة عليها وعلى عامليها والغرامات المترتبة عليها، مبينة أن صاحب أي منشأة هو المسؤول تجاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن دفعها.

وفي تفاصيل الدعوى، بحسب "عكاظ"، فقد مارست المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حقها في اللجوء إلى المحكمة العمالية؛ لكونها صاحبة الاختصاص القضائي بهذه الدعوى، وذلك لاستصدار الأوامر القضائية بقصد استيفاء المبالغ المستحقة.

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الحكم على امرأة سعودية وتغريمها 4 ملايين ريال.. بعد ارتكابها هذه المخالفة (تفاصيل مفاجئة)

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وتقدمت المؤسسة بدعوى إلى المحكمة العمالية في الرياض على صاحبة إحدى المدارس الأهلية، تطالبها بتسديد الاشتراكات المتأخرة والغرامات حيث تعد الاشتراكات والغرامات التي تفرض على التأخير مضمونة بحق امتياز لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتأتي مباشرة في الدرجة التي تلي امتياز استيفاء الأجور.