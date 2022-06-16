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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وثقت المذيعة المصرية أماني الصباح، لحظة الاعتداء عليها بألفاظ نابية وضربها من قبل مديرها داخل مقر عملها في مبنى الإذاعة.

ونشرت المذيعة بإذاعة وسط الدلتا التابعة لشبكة الإذاعات الإقليمية ، مقطع فيديو على "فيسبوك"، يُظهر التعدي عليها بالسباب والضرب بالأيدي من قبل مديرها التنفيذي بذات الإذاعة هاني محمد عماشة.

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مذيعة مصرية شهيرة توثق لحظة الاعتداء عليها وضربها من قبل مديرها داخل مقر عملها.. فيديو صادم يهز مصر

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وذكرت المذيعة أن الاعتداء عليها جاء بعد مطالبتها بحقوقها، وتأخر صرف مستحقاتها المالية، مشيرة إلى إصابتها في الوجه والقدم جراء ضربها وسحلها.

وفتحت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر تحقيق عاجل في الواقعة، للوقوف على ملابسات الواقعة وإفادته بنتيجة التحقيق والإجراء ضد المخطئ.