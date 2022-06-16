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صنعاء - ميسرا اسماعيل - مرض سكر الدم هو مرض يتميز بارتفاع غير طبيعي في نسبة السكر في الدم، إذا تم التحكم فيه بشكل سيئ ، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مثل أمراض القلب وأمراض الكلى وتلف الأعصاب.

غالبًا ما يشمل العلاج الأدوية وحقن الأنسولين ، لكن العديد من الأشخاص يهتمون أيضًا بالأطعمة التي يمكن أن تساعد في خفض نسبة السكر في الدم.

أحد الأمثلة على ذلك هو القرفة ، وهي نوع من التوابل شائعة الاستخدام تضاف إلى الأطباق الحلوة والمالحة حول العالم.

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بشرى كبرى للمصابين بالسكري .. هذا النوع من التوابل يتواجد بكل مطبخ عربي يمتص سكر الدم فور تناوله ويسمح لك بتناول اي وجبة دون ارتفاعه!

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يوفر العديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك القدرة على خفض نسبة السكر في الدم والمساعدة في إدارة مرض السكري.

فوائد القرفة لمرضى السكر

-تناول القرفة يخفض نسبة السكر في الدم أثناء الصيام وقد يقلل من الهيموغلوبين A1c

أظهرت العديد من الدراسات المضبوطة أن القرفة ممتازة في تقليل نسبة السكر في الدم أثناء الصيام، كما وجدت مراجعة واحدة لـ 543 شخصًا مصابًا بداء السكري من النوع 2 أن تناوله كان مرتبطًا بمتوسط ​​انخفاض يزيد عن 24 مجم / ديسيلتر .

في حين أن نتائج هذه الدراسة واضحة جدًا ، فإن الدراسات التي تبحث في آثارها على الهيموجلوبين A1c ، وهو مقياس للتحكم في نسبة السكر في الدم على المدى الطويل ، قد أسفرت عن نتائج متضاربة.

تشير بعض الدراسات إلى انخفاض كبير في نسبة الهيموجلوبين A1c ، بينما أبلغت دراسات أخرى عن عدم وجود تأثير .

يمكن تفسير النتائج المتضاربة جزئيًا من خلال الاختلافات في كمية القرفة المعطاة والتحكم المسبق في نسبة السكر في الدم لدى المشاركين

قد يقلل من مخاطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري الشائعة

تقوم هذه التوابل بأكثر من خفض نسبة السكر في الدم أثناء الصيام وتقليل ارتفاع السكر في الدم بعد الوجبات.

يقلل تناول القرفة من خطر حدوث مضاعفات مرض السكري الشائعة

يتعرض الأشخاص المصابون بمرض السكري إلى ضعف خطر الإصابة بأمراض القلب مثل الأشخاص غير المصابين به، قد تساعد القرفة في تقليل هذا الخطر عن طريق تحسين عوامل الخطر المحددة لأمراض القلب .

وجدت مراجعة للدراسات الخاضعة للرقابة على الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 أن تناول القرفة كان مرتبطًا بمتوسط ​​انخفاض في الكوليسترول الضار LDL

علاوة على ذلك ، وجدت دراسة أخرى أن تناول جرامين من القرفة لمدة 12 أسبوعًا أدى إلى انخفاض كبير في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي .

ومن المثير للاهتمام ، أن مرض السكري قد تورط بشكل متزايد في تطور مرض الزهايمر وأمراض الخرف الأخرى ، حيث يشير العديد من الأشخاص الآن إلى مرض الزهايمر على أنه "داء السكري من النوع 3" .

تشير الدراسات إلى أن مستخلص القرفة قد يقلل من قدرة بروتينين - بيتا أميلويد وتاو - على تكوين لويحات وتشابكات ، والتي ترتبط بشكل روتيني بتطور مرض الزهايمر.

القرفة يخفض سكر الدم بعد الوجبات

يمكن للقرفة أن تخفض نسبة السكر في الدم بعد الوجبات ، ربما عن طريق إبطاء إفراغ المعدة ومنع إنزيمات الجهاز الهضمي.

المصدر:healthline.c