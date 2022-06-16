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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وثقت سيدة مصرية، مقطع فيديو تقارن فيه بين ردة فعل السعوديين والمصريين أثناء بكاء أو صراخ الأطفال في الأماكن العامة، والكافيهات.

وقالت السيدة:"الشعب السعودي يحترم الأطفال جداً يعني لو رحت كافية أو أي مكان عام، وكان معاك طفل صغير في سن 6 شهور أو سنة أو حتى سنتين، فلو الطفل بيصرخ أو بيبكي وعامل إزعاج للناس اللي حواليه كلهم عمرك ما تسمع اللي أنت بتسمعه في مصر وينظروا ليك نظرات (سكت ابنك وما تقرفناش)".

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شاهد.. ردة فعل السعوديين أثناء صراخ الأطفال داخل المطاعم والكافيهات والصدمة في ردة فعل المصريين!

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وأكملت:"ولا هتحس بأي ضغط من الجرسونات ولا مدير المكان ولا من الزبائن بالعكس كله بيلف وشه بيعمل نفسه لا شايف ولا سامع حتى تنتهي نوبة غضب الطفل".

وتابعت:"على عكس الشعب المصري لما يكون في أطفال يصرخون أو يبكون الناس بيكونوا عاوزين يقطعوهم بأسنانهم".