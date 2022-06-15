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صنعاء - ميسرا اسماعيل - لا يوجد شيء أكثر مزعج من سيلان الأنف وحكة في الحلق.بل والأسوأ من ذلك عندما تتضخم الجيوب الأنفية وتسبب الصداع والألم. بهذه المادة سوف يعلمك اثنين من خدعة بسيطة للحصول على الإغاثة الجيوب الأنفية دائمه الازدحام. حيث يحدث التهاب الجيوب الأنفية عندما تصبح تجاويف الأنف منتفخة وملتهبة” .

وهذا يمكن أن يكون سببه فيروس، والبرد القارص، أو حساسية الأنف، على الرغم من أن هناك العديد من الأسباب الأخرى وهناك حوالي 37 مليون أمريكي يعانون من التهاب الجيوب الأنفية مرة واحدة على الأقل كل عام. وان الجيوب الأنفية تقع فوق وتحت عينيك وراء أنفك. انهم اصطف مع الأغشية المخاطية التي تستجيب لمسببات الحساسية والعدوى. عندما تصبح ملتهبة، قد تشعر ضغط مملة والألم في رأسك، وآذان، والأسنان، والفك، والخدين.

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وداعًا للشخير وانسداد الجيوب الأنفية.. مشروب معجزة يقضي على المشكلة خلال 20 ثانية

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عندما يكون لديك عدوى الجيوب الأنفية، الجيوب الخاصة بك الحصول على انسداد كما يثخن المخاطية والأغشية المخاطية تصبح ملتهبة. كما أنها قد تملأ بأفراز مادة خضراء او صفراء. عندما يتدفق هذا التفريغ إلى الحلق، فإنه يمكن أن تهيج هذا النسيج. وهذا ما يفسر الشعور بشعور دغدغة أو حكة في حلقك عندما يكون لديك برد.

وهذه العلاجات التى سوف نقدمها اليكم سريعة ودائمة.لوقف صداع الجيوب الأنفية في مساراتها، دفع لسانك ضد سقف فمك كما كنت اضغط الإبهام الصحيح بين الحاجبين.واستمر فى الضغط لمدة 20 ثانية. عند الافراج عنهم، فإنه سيتم تحفيز العظام لتجويف الأنف الخاص بك .وكرر كل ساعة هذا الموضوع أو نحو ذلك حسب الحاجة لعلاج الصداع الجيوب الأنفية والضغط الجيوب الأنفية.

وصفة “شراب الخنزير” هذا الخليط لقتل البكتيريا أو الفيروسات المسؤولة عن عدوى الجيوب الأنفية. مكونات: 1/2 كوب من الماء 1/4 كوب خل التفاح 1 ملعقة كبيرة العسل الخام 1 تبس. زنجبيل مفروم 1 ملعقة صغيرة. فلفل 1 الليمون، عصير تعليمات: يغلي الماء ويجمع مع خل التفاح ثم اضافة العسل والكايين ويقلب. وأخيرا، إضافة عصير الليمون.ويشرب عدة مرات في اليوم حتى الجيوب الأنفية الخاص بك واضحة حيث ان الليمون يقلل من التهاب الأغشية المخاطية ويعزز جهاز المناعة لمحاربة العدوى بنفسك والزنجبيل يقتل البكتيريا والفيروسات لمحاربة سبب العدوى. كما أنه يهدئ تهيج الحلق ويحارب الصداع.