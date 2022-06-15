نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الموارد البشرية السعودية تعفي هذه المنشآت من الرسوم المتأخرة الخاصة بالعمالة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، المنشآت الجديدة من تحمل متأخرات رسوم رخص العمل الخاصة بالعمالة التي نَقلت خدماتها إليها، في حال كان انتقال العمالة بتاريخ 9 من شهر يونيو الجاري وما بعده.

ووفقا ل "عكاظ"، بدأت منصة «قوى» تفعيل القرار، عبر تحميل المنشآت السابقة تكاليف سداد رسوم التأخير لرخص العمل والمقابل المالي، وغرامات تأخر تجديد الإقامة عند انتقال العامل إلى صحاب عمل جديد، وبينت المنصة أن القرار لن يسري على العمالة التي تم نقل خدماتها قبل ذلك التاريخ.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

وداعًا للشخير وانسداد الجيوب الأنفية.. مشروب معجزة يقضي على المشكلة خلال 20 ثانية

ما لا تعرفه عن الملياردير السعودي الوليد بن طلال .. تقرير مثير لـ”رويترز” عن أسرار الأمير الملك

ابنة فنان سعودي شهير عانت من مرض لمدة 20 عامًا.. وحينما ذهبت إلى طبيب أردني وكشف عليها كانت المفاجأة التي جعلتها تشفى خلال ساعتين! (فيديو)

الموارد البشرية السعودية تعفي هذه المنشآت من الرسوم المتأخرة الخاصة بالعمالة

شاهد ماذا فعل زوج الفنانة أحلام بها أثناء استيقاظها من النوم مباشرة وجعلها تشتكي منه أمام الجمهور: اضطهاد لن أقبل به! (فيديو)

مقاول يمني في الرياض طلق زوجته الأولى بعد تحريض زوجته الثانية .. فعادت إلى بلادها وهي تبكي وفجأة حدث مالم يتوقعه (فيديو)

القبض على 3 من الجنسية التركية في السعودية وعند تفتيش ما بحوزتهم كانت المفاجأة.. صور

السعودية تفرض غرامة 6000 ريال على كل مواطن أو مقيم يرتكب هذه المخالفة

قرار نوعي.. الملك سلمان يفاجئ السعوديات بقرار تاريخي لأول مرة في تاريخ المملكة

السعودية تكشف فاتورة العمالة الوافدة الزائدة على "السعودة" خلال عام

كلكم ترتكبون هذا الخطأ عند شحن هاتف آيفون

يزيد من القدرة الجنسية ويخلص من الدوخة والدوار ويكافح مظاهر التعب.. تعرف على فوائد هذا النوع من التمر

شاهد أحدث صور الأمير السعودي (النائم) مع استمرار غيبوبته منذ 17 عاما.. حرك خلالها رأسه من الجهتين



السعودية تدرج أسماء 8 شخصيات و 11 كيانا في قوائم الإرهاب السوداء لعلاقتهم بإيران والحوثيين (الأسماء كاملة

ويهدف القرار إلى تمكين المنشآت الحديثة من مزاولة أعمالها دون التزامات إضافية غير متوقعة، بهدف تنافسية العدالة مع المنشآت الأخرى، وعدم تعرضها لالتزامات مالية غير متوقعة.

وكانت الآلية السابقة تعمل على أن تتحمل المنشأة الجديدة طالبة الخدمة سداد رسوم رخص العمل وغرامات تأخير تجديد الإقامة.