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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وثق مقطع فيديو، الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي وهي تقضي العطلة الصيفية في سويسرا، برفقة زوجها رجل الأعمال، مبارك الهاجري.

ونشرت أحلام عدد من مقاطع الفيديو عبر حسابها الرسمي على "سناب شات"، أثناء إقامتها مع زوجها في أحد الفنادق الكبيرة.

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شاهد ماذا فعل زوج الفنانة أحلام بها أثناء استيقاظها من النوم مباشرة وجعلها تشتكي منه أمام الجمهور: اضطهاد لن أقبل به! (فيديو)

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وظهرت الفنانة الإماراتية وهي تتحدث مع زوجها بـ "دلع"، تشتكي منه بسبب محاولته إيقاظها من النوم عن طريق وضع كوب القهوة في يدها أثناء استلقائها على السرير.

وقالت أحلام: "صحيت من النوم تعبانة، وهو داخل بيده قهوة، قلتله حبيبي سويلي قهوة، وما حدا يعرف يسوي مثلها، كل اللي عندي ما يعرفوا يسوها مثله، ويجبرني أصحى، هذا اضطهاد، لن أقبل به، أنا ما أبي أتريق".

وأضافت أحلام: "هذا ريوقي، وعصيري، وهذا البان كيك"، وطالبت زوجها بالتغزل في نظاراتها الجديدة، قائلة: "أنا نادرة، حبة وحدة وخلاص خلصت، ما في إلا أنا".