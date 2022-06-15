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صنعاء - ميسرا اسماعيل - روى المواطن عبدالله المخيلد خلال برنامج " الأجاويد " بقناة المجد ، قصة امرأة صالحة أحبت زوجها وأحبها ، ولكنه طلقها بسبب زوجته الثانية ، بعد أن عاشت معه 25 عاما .

وقال عبدالله المخيلد ، تزوجت امراة صالحة من مقاول يمني يعيش بالمملكة ، ولكن لم يرزقهم الله تعالى بالعيال ، ولم يتركها ابدأ لأنه يحبها ، وفي يوم قابل المقاول أحد الرجال الذي قال له " أبي أزوجك بنتي " ، وفعلا أنهى الأوراق وحدد يوم زواجه.

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مقاول يمني في الرياض طلق زوجته الأولى بعد تحريض زوجته الثانية .. فعادت إلى بلادها وهي تبكي وفجأة حدث مالم يتوقعه (فيديو)

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قبل زواجه بأسبوع

وتابع المخيلد ، قبل زواجه بأسبوع أخبر المقاول زوجته الأولى أنه سيتزوج هذا الأسبوع ، فقالت له " الله يسمح دربك لكن خليني على ذمتك " ، وعاش مع الزوجتين كل زوجة في شقة بالرياض ، وأنجب من الزوجة الثانية ثلاث أبناء " ولدان وبنت " ، فاستغلت حبه لأبنائه ، وحرضته على طلاق زوجته الأولى ، وفي البداية رفض لأنها معه منذ 25 عام ، ولكن بعد ذلك وافق .

وأضاف ، ظلت الزوجة الأولى تبكي وتطلب منه أن تظل على ذمته ولا تريد شيء ولا ليلة يأتي لها ، فقط يتركها تسكن هنا لأنه ليس لديها أحد في اليمن ولكنه رفض وطلقها .

عودة المرأة الأولى إلى اليمن

واستطرد قائلاً ، وعادت المرأة إلى اليمن وهي تبكي ومكسورة ، وبعد فترة ، بعث إليها أحد الأشخاص الذي يعرفها من المنطقة التي كانت تعيش فيها برفقة زوجها ، أنه هناك رجل سعودي يٌريد الزواج وحدثه عنها ووافق ، وبالفعل اسرعت في إنهاء أوراقها للعودة إلى السعودية .

وأنهى حديثه قائلاً ، هذه المرأة وهي في المطار لدخول السعودية قالوا لها في المطار هذا اسم زوجك الأول ، هذا الرجل اليوم أخذ طرد من المملكة هو وزوجته وأولاده بسبب قضية عليه وعلى نفس الطائرة التي أتيتي بها سيعودون بها إلى اليمن ، ولفت الراوي عبدالله أن قصة هذه المرأة الصالحة الحاملة لكتاب الله عبرة أن الدنيا تدور .