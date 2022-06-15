نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر السعودية تفرض غرامة 6000 ريال على كل مواطن أو مقيم يرتكب هذه المخالفة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلنت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية ، عن جدول المخالفات المرورية لعام 2022 في السعودية، والذي أصدره مجلس الوزراء السعودي مؤخرا.

وأوضح المرور السعودى أن من ضمن المخالفات المرورية التي تشغل بال الكثير من المواطنين، هى مخالفة قطع الإشارة، والتى تعتبر الأخطر من ضمن المخالفات المرورية لما يتعرض له المواطن من خطورة أثناء تخطيه إشارة المرور، ناهيك عن الغرامة المالية.

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وتُعد مخالفة قطع الإشارة واحدة من أغلى الغرامات في المرورية في المملكة العربية السعودية، وخلال السطور التالية نستعرض لكم غرامة قطع الإشارة وجدول المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية.

تُعد غرامة قطع الإشارة من أعلى الغرامات في مخالفات وغرامات المرور في السعودية، نظراً لكون قطع الإشارة أمرا خطيرا للغاية قد يُسبب كارثة حقيقية في شوارع المملكة، فعند قطع الإشارة المرورية وهي باللون الأحمر قد يتعرض السائق أو المركبة المخالفة لحادث تصادم قد يروح ضحيته الكثير من الأشخاص الأبرياء.

وبسبب أن هذه المخالفة قد تتسبب في إنهاء حياة أشخاص أبرياء، قكان على المرور أن يُغلظ هذه الغرامة لتبدأ غرامة قطع الإشارة من 3000 ريال إلى 6000 ريال سعودي، وهذه المخالفة تتواجد في جدول المخالفات رقم 6.