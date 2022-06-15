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صنعاء - ميسرا اسماعيل - عبرت شيلا الرويلي، عن اعتزازها بالثقة الملكية الغالية بعد تعيبنها عضو مجلس إدارة البنك المركزي السعودي، كأول امرأة في تاريخ البنك المركزي تتقلد هذا المنصب.

من هي شيلا الرويلي؟

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قرار نوعي.. الملك سلمان يفاجئ السعوديات بقرار تاريخي لأول مرة في تاريخ المملكة

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وجاء تعيين شيلا الرويلي بمرسومٍ ملكي ضمن 5 أعضاء جدد جرى ضمّهم لمجلس إدارة البنك المركزي السعودي من غير موظفي الحكومة.

تشغل الرويلي حاليًّا منصب الرئيس التنفيذي لشركة وصاية العالمية للاستثمار، التابعة لشركة أرامكو السعودية، منذ يناير 2019، وهي أيضًا عضو في مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي.

وبرز دورها في أنشطة التنوع والشمول في صناعة الطاقة، وهي عضو في اللجنة التوجيهية للتنوّع والشمول بأرامكو السعودية، حيث تساعد على صياغة سياسات الشركة، وتدعم دخول المزيد من النساء في الأدوار القيادية.

وعلى مدى 22 عامًا، قادت شيلا عذيب الرويلي، المولودة في عام 1966، خلال عملها في أرامكو السعودية العديد من المشاريع.

كما شاركت في قيادة فريق إنشاء شركة وصاية؛ وهي شركة تُعنى بإدارة الاستثمار العالمي، ومسؤولة عن استثمار صناديق التقاعد الخاصة بأرامكو السعودية.

وحصلت على البكالوريوس في هندسة العمارة الداخلية عام 1987 من جامعة الملك فيصل، لتحصل على درجة الماجستير في الإدارة المالية من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1997، ثم ماجستير آخر في إدارة الأعمال من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة عام 2018.



تسعى السعودية من خلال برنامج التحول الوطني في رؤية 2030 إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل عبر عدة مستهدفات، من ضمنها: رفع معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات، وزيادة حصة المرأة في المناصب الإدارية، وتعزيز ثقافة العمل وتطوير المهارات لدى النساء، وتطوير ممكِّنات الدعم لعمل المرأة.

حيث شهدت المملكة مؤخرًا تعيين سارة السحيمي كأول امرأة تترأس السوق المالية السعودية (تداول)، كما عيّن صندوق الاستثمارات العامة السعودي رانيا نشار رئيسة للامتثال والحوكمة.