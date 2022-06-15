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صنعاء - ميسرا اسماعيل - حذرت شركة "آبل" مستخدمي هواتف آيفون، من خطأ قاتل يرتكبونه أثناء شحن هواتفهم، يتسبب في إتلاف البطارية سريعا، ويضطرهم إلى الشحن عدة مرات يوميا.

وأظهرت دراسات أن شحن بطارية آيفون بنسبة 100% يؤدي إلى إتلافها فعليا، الأمر الذي يقلل من عمرها. ويؤدي الشحن لفترة طويلة أيضا إلى ارتفاع درجة حرارة البطارية، ما قد يؤدي إلى إتلاف الهاتف بمرور الوقت.

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كلكم ترتكبون هذا الخطأ عند شحن هاتف آيفون

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وكلما كانت نسبة الشحن أقل احتفظت البطارية بعمرها لفترة أطول.

وقدم خبراء نصيحتين للحفاظ على عمر بطارية أجهزة آيفون، وفقا لصحيفة ذي صن البريطانية:

النصيحة الأولى تتعلق بالتوقف عن الشحن التوربيني، لأن هذه الخاصية تسبب ضررا أكثر من نفعها عندما يتعلق الأمر بعمر بطارية الهاتف، إذ تعمل شواحن الهواتف التوربينية عن طريق زيادة عدد الواط (W) التي يتم توصيلها لبطارية الهاتف، ما يؤدي إلى زيادة الجهد الذي تستخدمه بطارية الهاتف مع تسخينها أيضًا،وهما عاملان يقصران من عمر البطارية.

ويجب عدم استخدام شواحن الهواتف التوربينية إلا لفترات قصيرة عندما تكون بطارية الهاتف أقل من 50%.

النصيحة الثانية، تتعلق بالتوقف عن استخدام آيفون أثناء الشحن، لأن ذلك يؤدي إلى تعطيل دورة الشحن، خصوصا في حالة تشغيل مقاطع الفيديو واستخدام الهاتف للعب.