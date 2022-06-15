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صنعاء - ميسرا اسماعيل - صنفت المملكة العربية السعودية عدة أفراد وكيانات على لائحة الإرهاب، لعلاقتهم بإيران وميليشيا الحوثي في اليمن.

وأصدرت رئاسة أمن الدولة السعودية بيانًا صنفت بموجبه ثمانية أشخاص، يمنيوا الجنسية، وأحد عشر كيانًا على قوائمها للإرهاب، بالإضافة لتجميد أصولهم وحظر التعامل معهم، بشكل مباشر أو غير مباشر.

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السعودية تدرج أسماء 8 شخصيات و 11 كيانا في قوائم الإرهاب السوداء لعلاقتهم بإيران والحوثيين (الأسماء كاملة)



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وشملت العقوبات كلاً من صدام بن أحمد بن محمد الفقيه، وصالح بن محمد بن حمد بن شاجع، وإسماعيل بن إبراهيم الوزير، ونبيل بن عبد الله بن علي الوزير، وقصي بن إبراهيم الوزير، وزيد بن علي بن يحيى الشرفي، وعلي بن ناصر قرشة، وعبد الله بن أبكر عبد الباري، وفقًا لموقع “الخليج الجديد”.

أما بالنسبة للكيانات المشمولة، فهي، يمن أبوت للتجارة المحدودة، وصحاري للصرافة والحوالات المالية، و سام أويل للتجارة والخدمات النفطية المحدودة، وأبراج اليمن، ومؤسسة الزهراء للتجارة، والذهب الأسود، وسلم رود للتجارة والاستيراد، وفيول أويل لاستيراد المشتقات النفطية، وأويل برايمر.

كما شملت العقوبات كيانات أخرى كأبكر للخدمات النفطية، وسبأ العالمية للتبغ، والفقيه العالمية للتجارة والصناعة والخدمات النفطية المحدودة، وجميع تلك الكيانات تستورد النفط من إيران، وتقدم تسهيلات مالية للحوثيين.

ونشطت جماعة الحوثي في اليمن، المدعومة إيرانيًا، وزادت تهديداتها بعد قيام الثورة اليمنية، إثر تحالفها مع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، الذي مكنها من التوسع في البلاد، ما جعلها تشكل خطرًا على السعودية، وتشن هجمات صاروخية على منشآت حيوية داخل المملكة.