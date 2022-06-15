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صنعاء - ميسرا اسماعيل - انتشر مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي لـ شاب سعودي يرقص بطريقة غريبة مرتديًا الشماغ والعقال في إحدى فعاليات موسم جدة.

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امتد على بطنه .. شاب سعودي يرقص بطريقة غريبة في موسم جدة (فيديو)

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ظهر شاب سعودي في مقطع فيديو ساخر وهو يرقص بالعباءة والشماغ ويؤدي حركات غريبة لفتت أنظار رواد موسم جدة.

بدأ الشاب في المقطع بتحية الجماهير رافعًا يديه، ثم انطلق في الرقص وانبطح على الأرض، ثم استكمل رقصته الغريبة على أنغام موسيقى أجنبية.

تجمع رواد موسم جدة حول الشاب لمشاهدة رقصته الغريبة وبدأوا في تصويره على هواتفهم.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع ساخرة لرقصة الشاب الغريبة والتي من غير المعروف حتى الآن سببها.