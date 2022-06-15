ألعاب أطفال تروج للشذوذ الجنسي في العاصمة السعودية الرياض والسلطات تتحرك فورًا (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من تقرير نشرته قناة الإخبارية السعودية الحكومية في المملكة، حول ما وصفته بـ"الترويج" للمثلية الجنسية في ألعاب الأطفال.

التقرير نشرته قناة الإخبارية على صفحتها الرسمية بتويتر، قائلة بتعليق: "تبريرهم أنها ألوان قوس قزح.. ضبط محال في الرياض تبيع ألعابا تروج للمثلية بشكل غير مباشر.."

ويذكر أن وزارة التجارة السعودية، سبق وأكدت ببيان أصدرته في ديسمبر/ كانون الأول 2021 على أن "الفرق الرقابية في جميع مناطق المملكة تضبط المنشآت التجارية في حال عرض سلع أو منتجات تحتوي على شعارات أو كتابات أو ألوان او صور او رموز مخالفة للفطرة السليمة والآداب العامة".

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السعودية .. ألعاب أطفال تروج للشذوذ الجنسي في الرياض والسلطات تتحرك فورًا (فيديو)

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وأضافت الوزارة أنها "توقع الجزاءات المقررة نظامًا مع مصادرة المنتجات المخالفة"، مؤكدة "استمرار فرقها الرقابية في أداء مهماتها للتحقق من نظامية أعمال المنشآت التجارية وامتثالها للأنظمة".

ويذكر أن المملكة العربية السعودية سبق ورفضت فقرة "الهوية والميول الجنسية" الواردة في مشروع قرار للأمم المتحدة حول تشجيع إرساء الديمقراطية، معتبرة أن ما ورد فيها "يتعارض مع الفطرة".