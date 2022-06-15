نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر موجود في كل منزل. طعام غير متوقع يخفض نسبة السكر بالدم (لا تتركه بعد اليوم) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يحدث مرض السكري عندما يصاب الجسم بعدم القدرة على تحطيم مستويات الجلوكوز، تتطلب الحالة إدارة دقيقة للحفاظ على الصحة العامة، حيث يعد النظام الغذائي أحد أفضل الطرق للتحكم في المرض.

قبل الخوض في إدارة مرض السكري، من المهم التأكد من نوعي المرض، النوع الأول والنوع الثاني.

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يحدث مرض السكري من النوع الأول عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم الخلايا التي تنتج الأنسولين ويدمرها، وفي الوقت نفسه، النوع الثاني هو عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الأنسولين، أو عندما لا تتفاعل خلايا الجسم مع الأنسولين، وهو الشكل الأكثر شيوعًا لمرض السكري، وفقا لصحيفة express البريطانية.

يعتبر مرض السكري من النوع الثاني أسهل في إدارته من مرض السكري من النوع الأول، والنظام الغذائي هو أحد أكثر الطرق فعالية للقيام بذلك.

ومع ذلك، فإن بعض الأطعمة أفضل من غيرها لمرضى السكر.

البصل والسكري

ويعتبر البصل، حسب دراسة أجرتها جامعة الجزيرة، من أكثر الأطعمة فعالية في خفض مستويات السكر في الدم.

وخلصت الدراسة المنشورة في Environ Health Insights إلى أن البصل "تسبب في انخفاض كبير في مستويات الجلوكوز السريعة في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني".

كما خلص الباحثون إلى أن البصل "يمكن استخدامه كمكمل غذائي في إدارة النوع الأول أو النوع الثاني من مرض السكري".

ومن المهم ملاحظة أن هذا لا يعني أن مرضى السكر يجب أن يغمروا نظامهم الغذائي بالبصل من أجل خفض مستويات الجلوكوز لديهم، قد يساعد تناول البصل، ولكنه ليس حلًا سحريًا، علاوة على ذلك، يلزم إجراء قدر أكبر من الأبحاث في البصل قبل التمكن من التوصل إلى نتيجة ملموسة.

في غضون ذلك، وجدت دراسة أخرى أن مادة مستهلكة شائعة لبناء العضلات قد تكون فعالة في إدارة مرض السكري من النوع الثاني

ووجد باحثون من جامعة نيوكاسل أن شرب كمية صغيرة من بروتين مصل اللبن قبل الوجبات يمكن أن يساعد الأشخاص في إدارة مرض السكري.

وقال الدكتور دانيال ويست من جامعة نيوكاسل: "بينما أظهرت الدراسات السابقة في المختبر على مدى بضع ساعات إمكانية هذا التدخل الغذائي، فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها مراقبة الأشخاص فيما يتعلق بحياتهم الطبيعية، نعتقد أن بروتين مصل اللبن يعمل بطريقتين، أولاً، عن طريق إبطاء سرعة مرور الطعام عبر الجهاز الهضمي، وثانيًا، عن طريق تحفيز عدد الهرمونات المهمة التي تمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل كبير."

وأضاف الدكتور ويست: "نظرًا لأننا نرى أعدادًا متزايدة من الأشخاص حول العالم يصابون بمرض السكري، فإن البحث في إمكانات بدائل للأدوية مثل المكملات الغذائية يصبح أكثر أهمية.