نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ثلاث علامات تحذيرية لمرض السرطان تظهر في الوجه .. يجب عدم تجاهلها على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - هناك أكثر من 200 من أعراض السرطان ، والتحذير من العلامات التحذيرية للمرض يمكن أن ينقذ الأرواح. وبحسب هيئات صحية مختلفة ، غالبا ما يتم تجاهل ثلاث علامات تحذيرية للمرض تظهر "في الوجه".

يمكن أن تكون أعراض السرطان غير محددة ، لذلك في كثير من الحالات ، يتم تجاهلها. ومع ذلك ، فإن الضغوط الحالية على رعاية مرضى السرطان تسلط الضوء على الحاجة الملحة لرفع مستوى الوعي العام بعلامات التحذير. وفقا للهيئات الصحية ، فإن العديد من المصابين بسرطان الرئة أفادوا أنهم لاحظوا تغيرات في مظهر وجوههم.

يُحدِّد إدخال نُشر على موقع Reynolds Cancer Support House المعني بالصحة أعراض السرطان التي "من المرجح أن تتجاهلها النساء".

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

نقص فيتامين " د " يسبب تساقط والشعر والعظام وآلام العضلات.. إليك مشروب صباحي سحري يعوض عنك نقص هذا الفيتامين الهام لجسمك

ثلاث علامات تحذيرية لمرض السرطان تظهر في الوجه .. يجب عدم تجاهلها

الفاكهة المعجزة التي تخفض متسويات السكر في الدم بشكل أذهل جميع الأطباء

السعودية تصدم الوافدين وتمنعهم من مزاولة هذه المهنة بدءاً من اليوم!

طريقة استخدام «خرائط جوجل» دون الاتصال بالإنترنت

أقوى الحلول للقضاء على الحشرات والنمل والبق والصراصير بكل أنواعها بدون مبيدات كيماوية بمكون ميخطرش على بالك كل الحشرات هتهرب فورا لصيف مريح

كيفية منع تورم القدمين والكاحلين في الطقس الحار؟ .. 7 خطوات لمنع السوائل "المحتبسة"

لماذا من الواجب عليك عدم النوم بعد صلاة الفجر ؟.. 6 أسرار لا تعرفها عنها

امرأة تضرب مدرس تحفيظ قرآن تحرش بطفلتها داخل مسجد .. شاهد الفيديو

يتابع الجسم الصحي: "أفاد بعض مرضى سرطان الرئة أنهم لاحظوا انتفاخًا أو انتفاخًا أو احمرارًا في الوجه.

"التفسير لذلك هو أن أورام الرئة ذات الخلايا الصغيرة تسد عادة الأوعية الدموية في الصدر ، مما يمنع الدم من التدفق بحرية من الرأس والوجه."

تعتبر هذه التغييرات "علامة شائعة" لسرطان الرئة ، ولكنها يمكن أن تحدث أيضًا مع عدة أنواع أخرى من السرطان.

من المعروف أيضًا أن سرطان الخلايا الحرشفية ، وهو سرطان الجلد ، يغير مظهر الوجه.

تحدث هذه التغييرات غالبًا في أقسام الوجه الأكثر عرضة للشمس.

عندما يتسبب سرطان الرئة في انتفاخ الوجه ، يحدث هذا بشكل عام لأن الورم يضغط على الوريد الممتد من الرأس إلى القلب.

يؤدي هذا الانسداد إلى إبطاء تدفق الكتلة من وإلى الرأس ، مما يتسبب في حدوث تورم حول الرقبة والوجه.

أظهر البحث في التأثير النفسي لهذه التغييرات أن لها تأثيرًا كبيرًا.

من المهم ألا تدع أي تغييرات جسدية جذرية تمر دون علاج من قبل خبير ، لأن اختبارات الفحص يمكن أن تساعد في الكشف عن الأورام الخبيثة في المراحل المبكرة.

كيفية الوقاية من السرطان

لحسن الحظ ، هناك العديد من الخطوات الوقائية التي يمكن اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

يجب تجنب التعرض للإشعاع والسموم الصناعية والبيئية والالتهابات والتدخين.

ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي جيد هما إجراءان متساويان في الأهمية في الوقاية من السرطان ، حيث يساعد كلاهما في الحفاظ على الجسم رشيقًا.

على الرغم من أن الأبحاث التي تربط السرطان بالنوم ليست قوية ، يجب إعطاء الأولوية للنوم الجيد.

هذا لأن "النوم السيئ وغير الكافي مرتبط بزيادة الوزن ، وهو عامل خطر للإصابة بالسرطان" ، كما يوضح هارفارد هيلث.

أخيرًا ، يمكن أن يوفر الحصول على ما يكفي من فيتامين (د) بعض الحماية ضد العديد من أنواع السرطان ، بما في ذلك سرطان البروستاتا والقولون.